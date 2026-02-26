Κεραμέως: Στόχος ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ έως το 2027, τι ανέφερε για τις συντάξεις

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις», επιβεβαίωσε ότι ο κυβερνητικός στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ παραμένει αμετάβλητος έως το 2027. Από τα τρέχοντα 880 ευρώ μεικτά, απομένουν δύο αναπροσαρμογές: μία από 1η Απριλίου 2026 και μία το 2027.

Η διαφορά έως τον στόχο ανέρχεται σε 70 ευρώ, ενώ η διαδικασία διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προτάσεις και τεκμηρίωση αναμένονται έως τον Μάρτιο, με εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο στο τέλος του μήνα και εφαρμογή από 1η Απριλίου 2026. Λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, ο πληθωρισμός και οι αντοχές των επιχειρήσεων.

Η υπουργός τόνισε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει τα 1.516 ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 1.500 ευρώ. Σήμερα, σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία διαμορφώνεται στο 7,5%, το χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 18 χρόνια (ιστορικό χαμηλό 7,3%).

Εστίαση και εποχικό επίδομα

Για τον κλάδο επισιτισμού και εστίασης, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι έχει θεσπιστεί νέο πλαίσιο για συλλογικές συμβάσεις, με στόχο τη διευκόλυνση σύναψης, επέκτασης και διατήρησης όρων μέσω μετενέργειας μετά τη λήξη τους. Για το εποχικό επίδομα ανεργίας, εξετάζεται συνολικά το πλαίσιο μέσω μελέτης που έχει ανατεθεί στο ΙΟΒΕ, με αιτήματα για ενίσχυσή του.

Επιτάχυνση απονομής συντάξεων

Η κύρια σύνταξη απονέμεται πλέον κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, από 500 ημέρες το 2019. Για τις επικουρικές, καθοριστικός είναι ο ρόλος της ψηφιοποίησης χειρόγραφων ενσήμων. Έχουν ήδη σαρωθεί 53 εκατομμύρια καρτέλες, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, οδηγώντας σε πλήρη ψηφιακή ασφαλιστική ιστορία των πολιτών και περαιτέρω επιτάχυνση απονομών.

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας

Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα για νέους έως 29 ετών που είναι άνεργοι και εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης: επιχορήγηση 17.500 ευρώ σε τρεις δόσεις για αρχικά έξοδα (ενοίκιο, εξοπλισμός, κεφάλαιο κίνησης). Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ΔΥΠΑ έως 18 Μαρτίου 2026.

