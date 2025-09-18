Κέρκυρα: 70χρονος καταπλακώθηκε από κολόνα την ώρα που δούλευε με σκαπτικό
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Κέρκυρα, όταν ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε οικόπεδο.
Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας περίπου 70 ετών το πρωί της Πέμπτης (18/9) στον Μαραθιά, στη νότια Κέρκυρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε οικόπεδο, όταν –για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους– μια κολόνα κατέρρευσε και τον καταπλάκωσε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νότιας Κέρκυρας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας.
