Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 14χρονος μετά από την πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία»

17 Μαρ. 2026 8:46
Pelop News

Μάχη για τη ζωή δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι και χτύπησε στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο ανήλικος βρισκόταν με φίλους του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν επισκληρίδιο αιμάτωμα και προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Λόγω της βαρύτητας της κατάστασής του, το παιδί διακομίστηκε χθες Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε ακόμη μία χειρουργική επέμβαση κρανιοεγκεφαλικής αποσυμπίεσης, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του 14χρονου, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του βρίσκονται δίπλα του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ