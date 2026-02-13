ΚΕΤχ: Οικονομική ανάσα από την έλευση νεοσύλλεκτων – Η γειτονιά των Συνόρων αρχίζει να ξαναζεί

Λίγες ημέρες πριν περάσουν ξανά την πύλη του στρατοπέδου «Ανδρέας Μουζάκης» οι πρώτοι νεοσύλλεκτοι, η εικόνα στα Σύνορα θυμίζει παλιές, γνώριμες εποχές. Από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταταγούν στην Πάτρα περίπου 500 νεοσύλλεκτοι της Α΄ ΕΣΣΟ 2026, αριθμός που δεν περνά απαρατήρητος για μια συνοικία που επί χρόνια είχε μάθει στη στασιμότητα.

Και δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός. Με τη μετατροπή του πρώην ΚΕΤχ σε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, το στρατόπεδο θα υποδέχεται πλέον τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε χρόνο –Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι στα Σύνορα θα κινούνται σε ετήσια βάση περίπου 2.000 νεοσύλλεκτοι, χωρίς να υπολογίζονται τα μόνιμα στελέχη, οι εκπαιδευτές και το πολιτικό προσωπικό.

Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει αυτή η επιστροφή, χρειάζεται μια μικρή αναδρομή. Το στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης» λειτούργησε για τελευταία φορά ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων μέχρι τη 2η ΕΣΣΟ του 2011. Από τότε και για περίπου 15 χρόνια, οι νεοσύλλεκτοι έπαψαν να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας της περιοχής. Η κίνηση μειώθηκε αισθητά, τα καταστήματα άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο και η συνοικία των Συνόρων μπήκε σε μια παρατεταμένη περίοδο υποβάθμισης.

Σήμερα, η εικόνα αυτή αντιστρέφεται σταδιακά αλλά σταθερά. Σε μια ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων γύρω από το στρατόπεδο, ρολά που για χρόνια έμεναν κατεβασμένα έχουν σηκωθεί. Ταχυφαγεία, καφετέριες και μικροί χώροι εστίασης λειτουργούν πλέον καθημερινά, ποντάροντας στη νέα, σταθερή ροή κόσμου. Τα τραπεζάκια βγαίνουν ξανά έξω, τα φώτα μένουν αναμμένα περισσότερες ώρες και η περιοχή δείχνει να αποκτά ρυθμό.

Ο κ. Σολωμός, κάτοικος που ζει δίπλα στο στρατόπεδο εδώ και δεκαετίες, περιγράφει χαρακτηριστικά: «Μετά το 2011 χάθηκε ο κόσμος από τους δρόμους. Τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε ξανά φαντάρους, να υπάρχει κίνηση. Δεν είναι όπως παλιά, αλλά είναι ξεκάθαρα καλύτερα. Φθάνει να έχουν εξόδους, ώστε να μπορούν να καταναλώνουν από τα καταστήματα».

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στους επαγγελματίες. Ο κ. Ρηγάτος, καταστήματος εστίασης στα Σύνορα σημειώνει ότι «το σημαντικό είναι πως πλέον υπάρχει σταθερότητα. Με 500 νεοσύλλεκτους κάθε λίγους μήνες, ξέρεις ότι η κίνηση δεν είναι περιστασιακή. Αυτό μας επιτρέπει να κρατήσουμε το μαγαζί ανοιχτό όλο τον χρόνο και να κάνουμε μικρές επενδύσεις».

Ο Γιώργος Καραθανάσης μένει λίγα στενά πάνω από το στρατόπεδο εδώ και τριάντα χρόνια. «Για χρόνια φοβόμασταν μήπως κλείσει εντελώς. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε ότι το στρατόπεδο έχει μέλλον και μαζί του κι εμείς».

Αλλά και οι αυτοκινητιστές προσδοκούν σε αύξηση της κίνησής τους: «Σίγουρα, είναι ό,τι καλύτερο αυτή η εξέλιξη. Σίγουρα η δουλειά μας θα ενισχυθεί και το περιμένουμε με αδημονία» λέει ο Σωτήρης Αλεξόπουλος.

