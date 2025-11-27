Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση

Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2000 και 2015, με έναν από τους ενάγοντες, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, να έχει άρει την ανωνυμία του, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ανώνυμοι. Ο Σπέισι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη - Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
27 Νοέ. 2025 16:08
Pelop News

Ο Κέβιν Σπέισι θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2026, τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας.

Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2000 και 2015, με έναν από τους ενάγοντες, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, να έχει άρει την ανωνυμία του, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ανώνυμοι. Ο Σπέισι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η δίκη ορίστηκε προσωρινά για τις 12 Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Η υπόθεση έρχεται μετά την πλήρη αθώωση του Σπέισι σε εννέα κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων στο Λονδίνο το 2023, καθώς και τη δικαστική απόφαση σε δίκη στις ΗΠΑ, όπου κρίθηκε ότι δεν έκανε κάτι στον Άντονι Ραπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι ο ηθοποιός τον παρενόχλησε όταν ήταν 14 ετών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:31 Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δ. Μάλλιος συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο
18:19 Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες»
18:15 Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
18:11 Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
18:00 Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
17:49 «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!
17:45 Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ
17:45 Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από τη Γέφυρα
17:33 Κορονοϊός: 12 νεκροί και 138 εισαγωγές ο απολογισμός της τελευταίας εβδομάδας
17:27 Σπιράλ: Ψηφιακό Μουσείο για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία
17:18 Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα
17:10 Πώς η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το επόμενο 10ήμερο
17:09 Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
17:03 Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
16:56 ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
16:48 Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ
16:32 Απίστευτες εικόνες από τα Τζουμέρκα – Σπίτια «στον αέρα» μετά από κατολίσθηση ΦΩΤΟ
16:24 Η Ρωσία απαντά στην Κάγια Κάλας: «Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
16:16 Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16:08 Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ