Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Κέβιν Σπέισι θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2026, τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας.

Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2000 και 2015, με έναν από τους ενάγοντες, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, να έχει άρει την ανωνυμία του, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ανώνυμοι. Ο Σπέισι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Kevin Spacey is set to face more claims of sexual assault in London civil court next year. Three men have sued the actor over allegations that he assaulted them between 2000 and 2013. A provisional trial date of Oct. 12, 2026 has been suggested. https://t.co/eOsJGm1VS4 — Variety (@Variety) November 27, 2025

Η δίκη ορίστηκε προσωρινά για τις 12 Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Η υπόθεση έρχεται μετά την πλήρη αθώωση του Σπέισι σε εννέα κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων στο Λονδίνο το 2023, καθώς και τη δικαστική απόφαση σε δίκη στις ΗΠΑ, όπου κρίθηκε ότι δεν έκανε κάτι στον Άντονι Ραπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι ο ηθοποιός τον παρενόχλησε όταν ήταν 14 ετών.

