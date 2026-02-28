Κι επίσημα Θανάσης Σουφλιάς (ξανά) στην ΚΑΕ Προμηθέας

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Θανάση Σουφλιά στην ομάδα μας, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο Team Manager.

Ο Θανάσης Σουφλιάς είναι γεννημένος στις 22 Απριλίου του 1980. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA (Southern New Hamsphire University) και στη συνέχεια είχε μακρά θητεία σε αρκετές ομάδες εθνικών κατηγοριών (Ξάνθη, Κομοτηνή, ΟΦΗ, Ομόνοια Λευκωσίας, ΕΝΑΔ, Προμηθέας Πάτρας). Από το 2013 και έπειτα εργάστηκε ως διευθυντής του προγράμματος ”ΝΟΥΣ” του Προμηθέα Πάτρας, όντας ένας εκ των πρωτεργατών του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα ανέλαβε τον ρόλο του assistant coach στην ανδρική μας ομάδα. Από το 2020 έως το 2025 ήταν αθλητικός διευθυντής της ομάδας μας, πριν μεσολαβήσει ένα σύντομο πέρασμα από την ομάδα του Αμαρουσίου, στην οποία εργάστηκε ως General Manager.

Σε επίπεδο σπουδών, ο Θανάσης Σουφλιάς έχει πτυχίο στη Διοίκηση Αθλητισμού από το Southern New Hamsphire University, ενώ έχει αποκτήσει Bachelor στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών από τα ΤΕΙ Λάρισας. Τέλος, έχει πιστοποίηση στην ”Επίλυση Συγκρούσεων” από το Πανεπιστήμιο Brigham Young και στη ”Διδασκαλία και Ψυχολογία Αθλητισμού” από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά για την επιστροφή του Θανάση Σουφλιά στον οργανισμό του Προμηθέα. Του ευχόμαστε να έχει υγεία και να εκπληρώσει όλες του τις φιλοδοξίες, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο».

