Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία»

Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την 25η Μαρτίου

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία»
25 Μαρ. 2026 18:13
Pelop News

Ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική επέτειο της 25ης Μαρτίου έκανε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Αμερικανίδα διπλωμάτης ανέφερε ότι «το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία».

Όπως επισήμανε, δύο αιώνες μετά, οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών παραμένουν ισχυρές και συνεχώς εξελισσόμενες, βασισμένες στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη.

«Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

