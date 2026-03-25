Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία»

Ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική επέτειο της 25ης Μαρτίου έκανε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Αμερικανίδα διπλωμάτης ανέφερε ότι «το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία».

Όπως επισήμανε, δύο αιώνες μετά, οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών παραμένουν ισχυρές και συνεχώς εξελισσόμενες, βασισμένες στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη.

«Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

In 1821, under the rallying cry of “Freedom or Death,” Greeks forged their path to independence. Two centuries later, the relationship between our two great nations, rooted in faith, freedom, and love of country, is vibrant and expanding. I extend my best wishes to all Greeks for… pic.twitter.com/6SUdVIgpTq — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 25, 2026

