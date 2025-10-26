Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Sold out η τελετή υποδοχής, μάχη για μια πρόσκληση

Ανάρπαστες έχουν γίνει οι προσκλήσεις για την τελετή υποδοχής της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται με κάθε επισημότητα, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, με αρκετούς να αναζητούν «μέσο» για να εξασφαλίσουν θέση στην ιδιαίτερα περιορισμένη λίστα καλεσμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώην υπουργοί και γνωστοί επιχειρηματίες πιέζουν για πρόσκληση, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου να δέχεται τις περισσότερες… παρασκηνιακές αιτήσεις.

Η συνέντευξη στη Vogue λίγο πριν την άφιξη της στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτό το αξίωμα. Οι επίσημες διπλωματικές της υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Η νέα πρέσβης αναμένεται να φέρει μαζί της ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Πριν καν φτάσει στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ήδη κερδίσει την προσοχή των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Το εξώφυλλο της Vogue της Καθημερινής που κυκλοφορεί σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου την παρουσιάζει στο ευρύ κοινό. Στη συνέντευξή της με την Ηλιάνα Μάγρα, η Γκίλφοϊλ εκφράζει τον ενθουσιασμό της: «Νιώθω απίστευτα ενθουσιασμένη, καθώς αυτό αποτελεί το όνειρο κάθε μικρού κοριτσιού. Θεωρώ εκπληκτικό το γεγονός ότι θα εκπροσωπήσω την πατρίδα μου, και ιδιαίτερα που θα το κάνω στην Ελλάδα».

Πηγή: Dnews, parapolitika

