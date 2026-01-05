Κίεβο: Αμαχοι νεκροί σε Ρωσική αεροπορική επίθεση

Τα ξημερώμα της Δευτέρας 5/01/2026, αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε ετοιμότητα στην πρωτεύουσα. Μείνετε στα καταφύγια!» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κλίτσκο σε μήνυμά του μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στην πρωτεύουσα και στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

«Ένα άτομο έχει σκοτωθεί μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Η επίθεση συνεχίζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε δε ότι οι άνθρωποι εκκενώνουν ένα κτήριο, το οποίο υπέστη ζημιές κατά την επίθεση στην περιοχή Ομπολόνσκι, βόρεια του κέντρου του Κιέβου.

Στην γειτονική πόλη Φαστίβ, ένας άνδρας 70 ετών επίσης έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τον Μίκολα Καλάσνικ, περιφερειάρχη του Κιέβου.

Fastiv (Kyiv region): Hit by several Russian Geran drones, causing fires, building damage, and disruption to train services. Kharkiv: Targeted by missiles, resulting in civilian casualties and damage to residential areas.

