Κηφισιά: Ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου και άρπαξε χρήματα

Τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, καθώς είχαν ρημάξει φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, που εργάζονταν κυρίως γυναίκες υπάλληλοι.

Βίντεο που δημοσιεύει το Star, αποτυπώνει την στιγμή που ο ένας από τους ανήλικους δράστες, έκανε κεφαλοκλείδωμα σε μια γυναίκα υπάλληλο φούρνου. Στην συνέχεια έπεσε πάνω της, σε μία προσπάθεια να την ακινητοποιήσει, ενώ η γυναίκα αντιστάθηκε.

Η υπάλληλος έπειτα από ώρα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, ενώ ο ληστής άρπαξε τα χρήματα και αποχώρησε ατάραχος από το κατάστημα.

«Μπήκε μέσα, έλεγε “σας παρακαλώ βοηθήστε με θέλω κάτι να φάω”, τον βοήθησε η μητέρα μου. Ο νεαρός καθόταν έξω, αλλά προφανώς είχε σχεδιάσει να μπει από πίσω με μαχαίρι να την τρομοκρατήσει. Στην συνέχεια μπήκε στο μαγαζί, βρήκε την τσάντα στο τραπέζι, την πήρε και έφυγε. Ευτυχώς που την πήρε και έφυγε και δεν είχαμε άλλα», ανέφερε η κόρη της γυναίκας που έπεσε θύμα ληστών σε φούρνο.

