Κηφισιά: Σύλληψη δύο ανδρών με βαρύ παρελθόν για ένοπλη ληστεία 180.000 ευρώ

Δύο άνδρες ηλικίας 36 και 37 ετών συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία 180.000 ευρώ σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας στην Κηφισιά, που διαπράχθηκε το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025.

Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν πληροφορίες ότι ο υπάλληλος μετέφερε εκείνη την ημέρα τις εισπράξεις της εταιρείας. Τον πλησίασαν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, φορώντας κουκούλες και καπέλα, σε δρόμο της Κηφισιάς.

Τον απείλησαν με όπλο, άρπαξαν τσάντα με τα 180.000 ευρώ και δεύτερη τσάντα με έγγραφα και τραπεζικές κάρτες από το όχημά του, και διέφυγαν.

Μόλις επτά ημέρες μετά τη ληστεία, ο 37χρονος αγόρασε πολυτελές αυτοκίνητο BMW, ενώ ο 36χρονος απέκτησε όχημα SMART περίπου έναν μήνα αργότερα.

Η αστυνομία, μέσω καταθέσεων και ανάλυσης υλικού από κάμερες ασφαλείας, εντόπισε τους δράστες. Και οι δύο έχουν συλληφθεί 19 φορές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ εξιχνιάστηκαν και τέσσερις κλοπές οχημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές όπως το Signal για επικοινωνία και παρακολουθούσαν τα σπίτια τους για ύποπτα οχήματα. Η μοτοσικλέτα της ληστείας, ιδιοκτησίας του 37χρονου, κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες λόγω προηγούμενης τροχονομικής παράβασης.

Σε έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν:

Η μοτοσικλέτα της ληστείας με GPS tracker,

Άλλο δίκυκλο και σκελετός δικύκλου από κλοπές,

Πλήθος φυσιγγίων,

Κλειδιά οχημάτων,

Κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

Συσκευές GPS tracker,

Το πολυτελές BMW του 37χρονου,

Ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

