Κηφισός: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγών, ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα μετά από σφοδρή σύγκρουση δυο φορτηγών σημειώθηκε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης 8/1/2026, στη λεωφόρο Κηφισού και η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Το τροχαίο σημειώθηκε, όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό το οποίο βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό.

Ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του

Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και το ένα, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» δεν είχε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά.

Ειδικότερα, στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε ο οδηγός του λευκού οχήματος, το οποίο ήταν αυτό που πέρασε τα κιγκλιδώματα και συγκρούστηκε με το άλλο βαρύ όχημα. Ο δεύτερος οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Λόγω του τροχαίου, σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Ανδριανοπούλου.

Η κίνηση προς Πειραιά στην περιοχή του Αιγάλεω διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Οι αρμόδιες αρχές της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό για ένα μικρό κομμάτι, ενώ στην συνέχεια απελευθερώνεται ο δρόμος.

