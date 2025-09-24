Κικίλιας στο ITC 2025: Υποδομές και LNG ως γεωστρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας επισήμανε ότι οι επενδύσεις σε λιμάνια, ακτοπλοΐα και εγκαταστάσεις LNG δίνουν στη χώρα στρατηγικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας την οικονομία, την απασχόληση και τη θέση της διεθνώς.

24 Σεπ. 2025 14:39
Pelop News

Κατά τον χαιρετισμό του στο ITC 2025, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας τόνισε τη σημασία της κατασκευής κρίσιμων υποδομών που θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση της Ελλάδας και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ειδική αναφορά έκανε στη στρατηγική αξία του LNG και στις υποδομές αποθήκευσης και μεταφοράς που ήδη αναπτύσσονται, προβλέποντας ότι οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα ενταθούν.

Ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι ο ρυθμός της οικονομίας καθορίζεται ιστορικά από πόρους όπως το νερό, την πρωτογενή παραγωγή και την ενέργεια, και υπογράμμισε πως η Ελλάδα επενδύει με σταθερά βήματα για να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε την προστιθέμενη αξία των ελληνικών λιμανιών — ειδικά όσων διαχειρίζονται containers, χύδην φορτία και LNG — σε συνδυασμό με τον ελληνόκτητο στόλο, ο οποίος, όπως σημείωσε, κατέχει μεγάλο μερίδιο παγκοσμίως και ευρωπαϊκά, ανοίγοντας δυνατότητες συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακτοπλοΐα και στις επενδύσεις για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και μαρινών, στοιχεία που, κατά τον υπουργό, θα βελτιώσουν την ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες και θα αυξήσουν τα έσοδα για τα νησιά και την οικονομία. Υπενθύμισε επίσης τους τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το ΑΕΠ της χώρας — ναυτιλία, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών και real estate — και επισήμανε ότι χωρίς σύγχρονες υποδομές αυτοί οι τομείς δεν μπορούν να αναπτυχθούν.

Ο κ. Κικίλιας παραδέχτηκε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συνοδεύουν μεγάλα έργα — περιβαλλοντικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, διαγωνιστικές διαδικασίες και ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές — και τόνισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τη συντόμευση των χρονοσπαστικών διαδικασιών ώστε να επιταχυνθεί η απόδοση λιμενικών υποδομών και η ανανέωση του στόλου. Παράλληλα υπενθύμισε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και την ολοκλήρωση μεγάλων έργων πολιτικής προστασίας, προκειμένου να υπογραμμίσει ότι αντίστοιχος εκσυγχρονισμός θα εφαρμοστεί και στον ναυτικό τομέα.

Τέλος, ο υπουργός κάλεσε σε πρακτική σύμπνοια και συνεργασία πέρα από κομματικά όρια, ζητώντας μετρήσιμες δράσεις και χρονοδιαγράμματα. Όπως είπε, τα έργα αυτά δεν αφορούν μόνο την παρούσα διακυβέρνηση αλλά τις επόμενες γενιές — στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στους νέους να μένουν και να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση και του δημογραφικού ζητήματος.
