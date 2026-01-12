Κιλκίς: 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση – Κατέληξε στο αυτόφωρο

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

Κιλκίς: 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση - Κατέληξε στο αυτόφωρο
12 Ιαν. 2026 17:24
Pelop News

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

Το χρονικό της υπόθεσης
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Γουμένισσας, στο Κιλκίς, όταν οδηγός 58χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης παράβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έλαβαν σήμα για παράνομα σταθμευμένο όχημα στην περιοχή και μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης, εμφανίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Αρχικά, ο άνδρας άρχισε να εξυβρίζει τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο όχημά του και πάτησε γκάζι, παρασύροντας τον 49χρονο αρχιφύλακα.

Από την παράσυρση, ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως έλαβε εξιτήριο.

Ο 58χρονος ημεδαπός οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις αστυνομικές Αρχές και συνελήφθη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:30 «Πούλαγε πράγματά της», λέει φίλη της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε στην Πάτρα
19:20 Ο Παναιγιάλειος επαφές με παίκτη Super League!
19:11 Ρωσία: Σφοδρή επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη
19:00 Η Δημοκρατία απαιτεί την επιστολική ψήφο
18:53 Αγρότες: Συνεδριάζει το Συντονιστικό των «σκληρών» μπλόκων της Θεσσαλίας, ΒΙΝΤΕΟ
18:43 Ρομπέρτα Μέτσολα: Απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν
18:35 Σουηδία: Δαπανά 437 εκατ. δολάρια για μη επανδρωμένα στρατιωτικά συστήματα
18:24 Στα Χανιά συμμορία ανηλίκων είχε ρημάξει τα δίκυκλα, 27 κλοπές!
18:11 Ο Παναθηναϊκός «έστειλε» στην Κηφισιά πρώην της Παναχαϊκής
18:01 Εκανε το Αίγιο να ξαναβγεί μαζικά στους δρόμους ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος
17:53 Ινδία: Ελέφαντας έχει σκοτώσει 20 άτομα σε 9 ημέρες! Ανάμεσά τους και ένας πατέρα με τα παιδιά του 6 και 8 ετών
17:43 «Είσαι νεκρός;» η μακάβρια εφαρμογή που κάνει θραύση στην Κίνα
17:32 Ρωγμές στο πολιτικό σύστημα – Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και η Data C είχαν χαρτογραφήσει τις κοινωνικές διεργασίες
17:27 «Το παιδί μου βγήκε μια βόλτα και δεν γύρισε ποτέ», συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες
17:24 Κιλκίς: 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση – Κατέληξε στο αυτόφωρο
17:24 Πώς να δώσετε γεύση στο φαγητό χωρίς αλάτι – 10 έξυπνα μυστικά που κάνουν τη διαφορά
17:23 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 50χρονος σε διαμέρισμα στην οδό Κορίνθου
17:19 Η αποκάλυψη του Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ο λόγος που έστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου στους γονείς του
17:16 Σάντσεθ σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα από την κρίση του ευρώ έφτασε στην προεδρία του Eurogroup
17:08 Υπόθεση Άγγελου στις Σέρρες: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, τον χτύπησα μόνο στο πρόσωπο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ