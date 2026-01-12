Κιλκίς: 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση – Κατέληξε στο αυτόφωρο

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Γουμένισσας, στο Κιλκίς, όταν οδηγός 58χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης παράβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έλαβαν σήμα για παράνομα σταθμευμένο όχημα στην περιοχή και μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης, εμφανίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Αρχικά, ο άνδρας άρχισε να εξυβρίζει τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο όχημά του και πάτησε γκάζι, παρασύροντας τον 49χρονο αρχιφύλακα.

Από την παράσυρση, ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως έλαβε εξιτήριο.

Ο 58χρονος ημεδαπός οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις αστυνομικές Αρχές και συνελήφθη.

