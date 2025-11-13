Κιλκίς: Νεκρός νεαρός κρεοπώλης, έκοψε καταλάθος τη μηριαία αρτηρία

Δεν έχει προηγούμενο η τραγωδία με θύμα 40χρονο κρεοπώλη στο Μαυρονέρι Κιλκίς, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο κρεοπωλείο του.

Ο 40χρονος Νίκος Θεοδωρίδης τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τετάρτης 12/11/2025, όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία αποδείχθηκε ακατάσχετη.

Ο 40χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 13/11/2025.

