Κιλκίς: Πλημμύρισαν καλλιέργειες από υπερχείλιση χειμάρρων, μεγάλες ζημιές στον κάμπο

Σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό τομέα έχει προκαλέσει η υπερχείλιση χειμάρρων στον νομό Κιλκίς, με αποτέλεσμα εκτεταμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει. Τμήμα του κάμπου, κυρίως στην περιοχή έξω από το Πολύκαστρο και κοντά στο Βαφιοχώρι, έχει μετατραπεί σε μια εκτεταμένη υδάτινη έκταση, καθώς η στάθμη των νερών συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι έντονες χιονοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος σε συνδυασμό με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση δύο χειμάρρων που διασχίζουν την περιοχή, οδηγώντας σε πλημμύρες χιλιάδων στρεμμάτων με σιτηρά και ψυχανθή. Οι καλλιέργειες έχουν καλυφθεί από νερά, λάσπες και φερτά υλικά, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην παραγωγή.

Αγρότες της περιοχής επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές και αποδίδουν το πρόβλημα στη μακροχρόνια έλλειψη καθαρισμού των ρεμάτων, τα οποία φράζουν εύκολα κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως αναφέρουν, έχουν γίνει επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει δοθεί οριστική λύση.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφέρεια Κιλκίς σημειώνει ότι ο καθαρισμός των συγκεκριμένων χειμάρρων είναι ιδιαίτερα σύνθετος, καθώς στην περιοχή διέρχεται σιδηροδρομικό δίκτυο και εμπλέκονται αρμοδιότητες και άλλων φορέων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών στον νομό έχουν ήδη πλημμυρίσει, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί αν συνεχιστεί η άνοδος της στάθμης των υδάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



