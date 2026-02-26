Κιμ Γιονγκ Ουν: Με την κόρη του στην παρέλαση και μήνυμα για πυρηνική ενίσχυση

Με μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ ολοκληρώθηκε το 9ο συνέδριο του Κόμματος Εργατών, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να εμφανίζεται δίπλα στην κόρη του, Κιμ Τζου Ε, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις περί διαδοχής.

Στην τελική του ομιλία, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επανέλαβε τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου, κάνοντας λόγο για «αποφασιστική βούληση» αύξησης τόσο του αριθμού των όπλων όσο και των μέσων ανάπτυξής τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σχέδια για ισχυρότερους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM), δυνατότητες εκτόξευσης από υποβρύχια, αλλά και ανάπτυξη drones και τεχνητής νοημοσύνης.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται ανά πενταετία και θεωρείται κορυφαίο πολιτικό γεγονός στη χώρα, συνοδεύτηκε από ανακατατάξεις στην ηγεσία. Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του Κιμ, προήχθη σε υψηλόβαθμη θέση, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον στενό πυρήνα εξουσίας. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη ομόφωνα γενικός γραμματέας του κόμματος.

VIDEO: North Korea’s state-run TV airs footage of military formations marching through Pyongyang’s Kim Il Sung Square during a parade marking the conclusion of the Ninth Party Congress on Wednesday night. Our latest: https://t.co/NWLeztzUEG pic.twitter.com/ZmJ5BsMFUd — NK NEWS (@nknewsorg) February 26, 2026

Νέα ρητορική για Σεούλ και Ουάσινγκτον

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αλλαγή τόνου έναντι της Νότιας Κορέας. Ο Κιμ χαρακτήρισε τη Σεούλ «την πιο εχθρική οντότητα», δηλώνοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ «δεν έχει καμία σχέση» με τη γειτονική χώρα και απορρίπτοντας τις προσπάθειες επανεκκίνησης διαλόγου.

Για τις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό παράθυρο συνομιλιών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα αναγνωρίσει τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνική δύναμη και θα εγκαταλείψει την «εχθρική πολιτική» της.

Η χρονική συγκυρία συνδέεται με την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα (31 Μαρτίου – 2 Απριλίου), με αναλυτές να μην αποκλείουν διπλωματικές πρωτοβουλίες στο περιθώριο της περιοδείας.

Η κορεατική χερσόνησος παραμένει τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1953, ενώ η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις λόγω των πυρηνικών και πυραυλικών της προγραμμάτων.

