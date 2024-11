Κιμ Καρντάσιαν: Σάλος στα social για το photoshop στα οπίσθια

Σάλο στα social media προκάλεσε μία πρόσφατη φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν, η οποία δημοσιεύθηκε από τα γυρίσματα ενός νέου σόου. Στη φωτογραφία, η διάσημη τηλεπερσόνα εμφανίζεται «πλάτη» φορώντας ένα λευκό εφαρμοστό ταγιέρ που αναδεικνύει το δυνατό της σημείο – όχι την πλάτη της.

Ωστόσο, η εικόνα δεν άργησε να προκαλέσει κακοπροαίρετα σχόλια, καθώς πολλοί χρήστες υποστηρίζουν ότι η Κιμ έκανε photoshop στην «πίσω όψη» της για να την κάνει να φαίνεται πιο καλλίγραμμη.

Kim Kardashian accused of photoshop fail as her famous derriere looks different in mirror reflection https://t.co/3hkF2BQlGW

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 25, 2024