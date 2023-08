Κιμ Κατράλ: Επέστρεψε στο «Sex and the City» – Πανικός στο Twitter

Η Σαμάνθα Τζόουνς, την οποία υποδύθηκε με επιτυχία η Κιμ Κατράλ, ήταν μία από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες της θρυλικής σειράς «Sex and the City» που λάτρεψαν εκατομμύρια τηλεθεατών παγκοσμίως. Κάρι, Σαμάνθα, Μιράντα και Σάρλοτ μοιράστηκαν τη ζωή τους με το τηλεοπτικό κοινό από το 1998 έως και το 2004, ενώ υπήρξαν και δύο ταινίες το 2008 και το 2010.

Όταν έγινε γνωστό πως θα προβληθεί μία νέα σειρά, συνέχεια του «Sex and the City», οι φανς ενθουσιάστηκαν, όμως γρήγορα απογοητεύτηκαν όταν έμαθαν ότι στο «And Just Like That» θα παρακολουθήσουν μόνο την ζωή των Κάρι, Σάρλοτ και Μιράντα, καθώς η Κιμ Κατράλ δεν θα επέστρεφε για να ενσαρκώσει την Σαμάνθα Τζόουνς.

Τελικά το όνειρο εκατομμύρια τηλεθεατών έγινε πραγματικότητα, αφού κατάφεραν να δουν την Σαμάνθα για λίγα δευτερόλεπτα στο φινάλε της δεύτερης σεζόν την Πέμπτη (24/8), με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της να προκαλεί, όπως ήταν φυσικό, χαμό στο Twitter.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη And Just Like That… (@justlikethatmax)

Στο τελευταίο επεισόδιο η Κάρι διοργανώνει ένα δείπνο στο διαμέρισμα της στο Upper East Side, που έμενε στο «Sex and the City» και επέστρεψε στο «And Just Like That», το οποίο τελικά πουλάει. Την ώρα που βρίσκεται στο διαμέρισμα λαμβάνει μία κλήση από τη Σαμάνθα, η οποία της λέει ότι η πτήση της από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου για τη Νέα Υόρκη έχει καθυστερήσει.

Στο σύντομο τηλεφώνημά τους βλέπουμε την επιστροφή της Σαμάνθα η οποία φοράει ένα κόκκινο φόρεμα συνδυασμένο με μία μεταλιζέ καπαρντίνα και πράσινη τσάντα, μαζί με τα χαρακτηριστικά χοντρά ασημένια βραχιόλια της. Το λουκ που επέλεξε θα ταίριαζε άψογα και με την μόδα των χρόνων που την πρωτογνωρίσαμε, αποδεικνύοντας έτσι πως η αγαπημένη ηρωίδα εκατομμύρια τηλεθεατών δεν έχει αλλάξει καθόλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τα λίγα δευτερόλεπτα που την είδαμε ξανά, το λουκ της επιμελήθηκε η διάσημη στυλίστρια Patricia Field που βρίσκεται πίσω από τις εμβληματικές εμφανίσεις στο «Sex and the City» και η οποία επέστρεψε για να ντύσει την Κιμ Κατράλ.

Χαμός στο Twitter

Η επανεμφάνιση της Σαμάνθα Τζόουνς αναμενόμενο ήταν να ενθουσιάσει και να συγκινήσει τους τηλεθεατές που αγαπούν την σειρά και τους ήρωές της. Άμεσα χιλιάδες χρήστες έσπευσαν στο Twitter για να αποθεώσουν την ηρωίδα και φυσικά την Κιμ Κατράλ που την ενσαρκώνει.

I’m not crying, you’re crying. We love you, Samantha Jones. 🥹 #AndJustLikeThat pic.twitter.com/qMKsh7C2Pe — SHEA FROM THE BAY (@SheaFromTheBay) August 24, 2023

Samantha Jones is so iconic that she appears only one minute and the whole world just stop to appreciate her, I C O N I C #AndJustLikeThat pic.twitter.com/tTB9YumFZR — harriet specter (@paltrowrafferty) August 24, 2023

@KimCattrall holding her phone against her heart and smiling was her way of telling us, the fans, she did that cameo for us and I’m dying on that hill. #AJLT #AndJustLikeThat #SATC #SamanthaJones pic.twitter.com/A8tcpo1UaZ — ZZCCVV (@zz_cc_vv) August 24, 2023

It may have only been for a minute but one of my favorite television characters returned tonight. Regardless of what happened in real life, this moment you could tell was for the fans🩵 #AndJustLikeThat #SamanthaJones pic.twitter.com/JCjgVUjfJY — Mark (@GomezSwiftKrisB) August 24, 2023

And just like that, Kim saved season 2 with a 1 min and 20 sec appearance…❤️‍🩹 #SamanthaJones pic.twitter.com/DBvDDByHuF — Andre ✨ (@najwaslife_) August 24, 2023

AND JUST LIKE THAT

Samantha Jones. I LOVE HER#AndJustLikeThat pic.twitter.com/mRGEaTfUGf — NYC Strong (@_happilyMarreed) August 24, 2023

samantha jones in the season finale of ‘and just like that’, the world is fucking HEALING pic.twitter.com/n8QKCtYPk4 — High End Homo (@highendhomo) August 24, 2023

kim cattrall literally came back just to give what the satc/ajlt fans really wants, it’s feels so good to see samantha jones back in our screen even if it is just for a short time. i love this woman so bad she practically raised me #AndJustLikeThat pic.twitter.com/AnDs7xw4wV — mae || FAN ACCOUNT (@_jenrobbins) August 24, 2023

me retweeting every tweet about Samantha Jones #AndJustLikeThat pic.twitter.com/BIdlKkXS9D — Alex (@lexveraux) August 24, 2023

can’t believe this really happened, after all these years we had the chance to see samantha jones one more time #AndJustLikeThat pic.twitter.com/dyJBYhVaXH — ariely ¨̮ (@sinadiemequiere) August 24, 2023

that’s mother right there! Samantha Jones carried Sex And The City. even though it’s just a small cameo, it’s still a delight to see her come back. it’s like seeing an old friend. #AndJustLikeThat pic.twitter.com/vwyLfsbKSw — drei (@evildeadrei) August 24, 2023

I couldn’t help but wonder what was missing from “just like that”.

Now I know! #SamanthaJones pic.twitter.com/PFhSgIPzXt — Isaa (@so42319412) August 25, 2023

Πηγή: enikos