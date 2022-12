Κίνα: Καραμπόλα με πάνω από 200 οχήματα να βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο

Αυτοκίνητα και φορτηγά φαίνονται τρακαρισμένα και το ένα να έχει πέσει πάνω στο άλλο στην γέφυρα Τζενγκσίν Χουανγκέ της Κίνας σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω από ένα άλλο στο μέσον της καραμπόλας.

“Είναι πολύ τρομακτικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε από τη γέφυρα”, ακούγεται κάποιος να λέει σε ένα σύντομο βίντεο.

Πολλοί από τους τραυματίες εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και η πυροσβεστική έστειλε 11 οχήματα και 66 πυροσβέστες για να βοηθήσουν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

The accident on the Zhengxin Yellow River Bridge in #Zhengzhou City involved more than 200 vehicles and resulted in one death pic.twitter.com/c9jYiz9xAO

