Κίνα: Κατέρρευσε η στέγη ιστορικού πύργου της δυναστείας Μινγκ ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει η οροφή του ιστορικού Πύργου των Τυμπάνων στην επαρχία Ανχούι της Κίνας, τρομοκρατώντας επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο βίντεο που κατέγραψαν παρευρισκόμενοι, φαίνονται τμήματα της στέγης να καταρρέουν δίπλα σε τουρίστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο.

Roof tiles became detached and fell from the #Gulou (Drum Tower) in #Fengyang, #Anhui Province in #China on May 19, Chinese social media videos showed. Fortunately, no was reported injured as it was dinner time and there were fewer people near the building. pic.twitter.com/Ftj0aSLyqN

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) May 20, 2025