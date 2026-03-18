Κίνα: Πανεπιστήμιο προτρέπει τους φοιτητές να ερωτευτούν, σε φόντο δημογραφικής πίεσης

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση προχώρησε πανεπιστήμιο στην Κίνα, ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να «δουν τα λουλούδια και να χαρούν τον έρωτα» κατά τη διάρκεια των εαρινών διακοπών τους. Η προτροπή ήρθε από το Sichuan Southwest Vocational College of Civil Aviation στην πόλη Τσενγκντού, το οποίο ανακοίνωσε πως το διάστημα 1 έως 6 Απριλίου θα έχει ως θέμα ακριβώς αυτή τη λογική.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία τραβά την προσοχή, καθώς έρχεται από μια χώρα όπου η ακαδημαϊκή πίεση και η έμφαση στις επιδόσεις παραμένουν ιδιαίτερα έντονες. Την ίδια ώρα, όμως, το Πεκίνο αναζητά τρόπους να αυξήσει γάμους, γεννήσεις και εγχώρια κατανάλωση, σε μια περίοδο που τα δημογραφικά στοιχεία συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία.

Το σημερινό σημείωμα του πανεπιστημίου ήρθε περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι προχωρά στη θέσπιση εαρινών και φθινοπωρινών διακοπών για τα σχολεία, πέρα από τις παραδοσιακές διακοπές του καλοκαιριού και του χειμώνα. Παράλληλα, οι αρχές δηλώνουν ότι θα ενθαρρύνουν και πιο ευέλικτες άδειες μετ’ αποδοχών, ώστε οι πολίτες να ταξιδεύουν και εκτός της περιόδου αιχμής.

Ήδη επαρχίες όπως η Σετσουάν και η Τζιανγκσού, αλλά και πόλεις όπως η Σουτζόου και η Ναντζίνγκ, έχουν παρουσιάσει σχέδια για ανοιξιάτικες διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κυρίως τον Απρίλιο ή στις αρχές Μαΐου. Στόχος είναι να ενισχυθούν τα ταξίδια, οι δραστηριότητες αναψυχής και συνολικά η εσωτερική ζήτηση.

Η κίνηση συνδέεται άμεσα με τη βαθύτερη δημογραφική ανησυχία της Κίνας. Το 2025, ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, ενώ το ποσοστό γεννήσεων υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό, παρά το γεγονός ότι καταγράφηκε μια μικρή άνοδος στους γάμους.

Την ίδια ημέρα, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) εξέδωσε νέα οδηγία υπέρ της «φιλικής προς τα παιδιά ανάπτυξης», ζητώντας καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, τα ταξίδια, ο αθλητισμός και η αναψυχή, στο πλαίσιο της δημιουργίας πιο «φιλικών προς τα παιδιά πόλεων».

Ο συνιδρυτής της ταξιδιωτικής εταιρείας Trip.com, Τζέιμς Λίανγκ, που ασχολείται και με τα δημογραφικά, υποστήριξε ότι η κοινωνία χρειάζεται περισσότερο χρόνο και περισσότερους πόρους για να μπορεί να μεγαλώνει παιδιά. Όπως σημείωσε, απαιτούνται ισχυρότερες πρωτοβουλίες ώστε οι νέοι να ενημερώνονται καλύτερα για τα κοινωνικά και προσωπικά οφέλη της δημιουργίας οικογένειας, αλλά και ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης από το κράτος.

