Κίνα: Τι σημαίνουν τα λευκά χαρτιά στις διαμαρτυρίες κατά της «Zero Covid» ΒΙΝΤΕΟ

Συχνά ένα και μόνο αντικείμενο παίρνει τη θέση ενός συμβόλου για ένα ολόκληρο κίνημα διαμαρτυρίας. Έτσι στην Κίνα, αυτό το αντικείμενο είναι ένα ταπεινό κομμάτι λευκό χαρτί, γράφει το BBC. Καθώς το σούρουπο έπεφτε στη Σαγκάη το απόγευμα της Κυριακής, μερικοί από αυτούς που συγκεντρώθηκαν σε αγρυπνία για τα θύματα της πυρκαγιάς εν μέσω lockdown που πυροδότησε τις διαδηλώσεις, προσήλθαν κρατώντας άσπρα χαρτιά.

Και στο Πεκίνο, διαδηλωτές ήταν «οπλισμένοι» με κομμάτια χαρτιού σε μια διαδήλωση στο διάσημο Πανεπιστήμιο Tsinghua, όπου κάποτε σπούδαζε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Ο τελευταίος βρέθηκε και πάλι στην εξουσία στη γιγάντια ασιατική χώρα και έγινε έτσι ο ισχυρότερος ηγέτης της χώρας μετά τον Μάο Τσετούνγκ, ιδρυτή του καθεστώτος.

Σε βίντεο μια νεαρή γυναίκα καταγράφηκε να περπατά στους δρόμους της Wuzhen με αλυσίδες γύρω από τους καρπούς της και κολλητική ταινία στο στόμα της. Στα χέρια της είχε ένα κατάλευκο φύλλο χαρτί.

Η τάση αυτή έχει τις ρίζες της στις διαδηλώσεις του 2020 στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι ντόπιοι κρατούσαν λευκά κομμάτια χαρτιού για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στους δρακόντειους νέους νόμους για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ακτιβιστές κρατούσαν τα χαρτιά ψηλά αφότου οι αρχές απαγόρευαν συνθήματα και φράσεις που σχετίζονταν με το μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας του 2019 που «νέκρωσε» την πόλη και οδήγησε σε βίαιη καταστολή των διαδηλωτών.

Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι η χειρονομία δεν είναι μόνο μια δήλωση για τη φίμωση των διαφωνούντων, αλλά και μια πρόκληση προς τις αρχές, σαν να τους λένε «θα με συλλάβετε επειδή κρατάω ένα χαρτί που δεν λέει τίποτα;».

Ο Τζόνι, ένας 26χρονος διαδηλωτής στο Πεκίνο, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το κενό χαρτί «συμβολίζει όλα όσα θέλουμε να πούμε αλλά δεν μπορούμε να πούμε».

Η Κέρι Αλεν, αναλυτής του BBC στην Κίνα, παρατήρησε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν υπερβάλει με τη λογοκρισία στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της χώρας. «Δεκάδες εκατομμύρια αναρτήσεις έχουν φιλτραριστεί από τα αποτελέσματα αναζήτησης», είπε.

Οι αναζητήσεις «κενό φύλλο χαρτιού» και «λευκό χαρτί» εμφανίζουν ελάχιστα αποτελέσματα. «Η λογοκρισία έχει προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο, με έναν χρήστη να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «αν φοβάσαι ένα λευκό φύλλο χαρτιού, είσαι αδύναμος μέσα σου».

Στο μεταξύ, η εταιρεία παραγωγής χαρτιού Shanghai M&G Stationary αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες ότι είχε αφαιρέσει όλα τα χαρτιά Α4 από τα ράφια για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι υπεύθυνοι της M&G δήλωσαν ότι η παραγωγή και η λειτουργία ήταν φυσιολογική και ότι είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία για ένα πλαστό έγγραφο που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, από το οποίο είχε ξεκινήσει τη φήμη.

Οι διαδηλωτές, που εμποδίζονται από τη μηχανή λογοκρισίας του Πεκίνου, έχουν επίσης στραφεί σε άλλες μορφές αντικυβερνητικών σχολίων, συμπεριλαμβανομένων σαρκαστικών εκφράσεων για τις σκληρές πολιτικές της Κίνας κατά του κορονοϊού. Σε μια περίπτωση, αφού οι αξιωματούχοι διέταξαν δεκάδες διαδηλωτές με λευκά χαρτιά να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες κατά των lockdown, εκείνοι απάντησαν με σαρκαστικά συνθήματα όπως «περισσότερα lockdown» και «θέλω να κάνω τεστ Covid».

When police ask the protesters not to chant “no more lockdowns”, so they chant this instead:

“MORE LOCKDOWNS!”

“I WANT TO DO COVID TESTS!”

Folks. Let me remind you this brave effort also encapsulates the highest Chinese wisdom: weaponized passive aggressiveness. pic.twitter.com/PlzK2PCiMW

— Tony Lin 林東尼 (@tony_zy) November 27, 2022