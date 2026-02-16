Κίνα: Τραγωδία λίγο πριν το Σεληνιακό Νέο Έτος, οκτώ νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην επαρχία Τζιανγκσού της ανατολικής Κίνας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η έκρηξη σημειώθηκε περί τις 14:30 τοπική ώρα (08:30 ώρα Ελλάδας) και αποδόθηκε σε «κακό χειρισμό» πυροτεχνημάτων από άγνωστο/ους δράστη/ες. Ακολούθησε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε πλήρως περί τις 16:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ στελέχη της εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Το δυστύχημα συνέβη λίγες ώρες πριν την έναρξη των εορτασμών του Σεληνιακού Νέου Έτους (Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026), κατά την οποία –εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων όπου ισχύουν αυστηροί περιορισμοί– οι κάτοικοι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό πυροτεχνημάτων σε γιορτές, γάμους και άλλες εκδηλώσεις.

Το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Κίνας χαρακτήρισε την περίοδο των εορτών «την πιο εντατική» όσον αφορά τη χρήση πυροτεχνημάτων και έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες της χώρας, απαιτώντας πλήρη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και εγγύηση ασφάλειας.

Συχνά βιομηχανικά ατυχήματα

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα, ιδιαίτερα σε μονάδες παραγωγής ή αποθήκευσης πυροτεχνημάτων, παραμένουν συχνά στην Κίνα, λόγω χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας σε πολλές περιπτώσεις.

Παραδείγματα πρόσφατων τραγωδιών:

Το 2025: Έκρηξη σε βιοτεχνία πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε 9 ανθρώπους και τραυμάτισε 26 .

(νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε ανθρώπους και τραυμάτισε . Το 2023: Πυροτεχνήματα προκάλεσαν θάνατο 3 ατόμων σε σπίτια στην Τιαντζίν (βορειοανατολικά).

Οι αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους ενόψει των εορτών, ενώ η έρευνα για το σημερινό δυστύχημα συνεχίζεται.

