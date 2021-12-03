ΚΙΝΑΛ: Περισσότεροι από 700 Αχαιοί στηρίζουν την υποψηφιότητα Παπανδρέου
Επίδειξη δύναμης από τον πρώην Πρωθυπουργό την ημέρα που μιλάει στην πόλη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Περισσότεροι από 700 Αχαιοί με δημόσια ανακοίνωσή τους, τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο Κινήματος Αλλαγής.
Πρώην Βουλευτές,στελέχη από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από μαζικούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, από τον συνδικαλιστικό χώρο, εργαζόμενοι, αγρότες, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και απλοί πολίτες από όλο τον νομό Αχαΐας, εκφράζουν την στήριξή τους στον πρ. Πρωθυπουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου για την διεκδίκηση της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής.
Αναλυτικά τα ονόματα:
|ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
|ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|Π. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
|ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΕΡΕΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,
|ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΝΙΚΟΣ
|ΜΗΧΑΝ. /ΜΗΧΑΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝ.
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΜΠΟΥΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|Τ.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΡΟΠΟΥΛΟΣ B. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΙΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΡΒΑΝΙΤΗ Π ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΚΑΝΕΛΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΖΩΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΕΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΓΑΛΑΝΗΣ Ν ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΙΔ ΤΟΜΕΑ
|ΓΑΛΑΝΗΣ Ν ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
|ΓΑΛΑΝΗ Β ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒ ΔΥΜΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΝΤΕΓΚΟΛ)
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΝΙΚΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΝΤ.
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΟΥΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΠΡ ΠΡΟΕΔΡ ΕΚΠ ΣΥΛ ΜΑΥΡΗΣ ΜΥΤΗΣ ΛΑΚΟΠΕΤΡΑΣ
|ΓΟΥΛΙΑΜΗ ΧΑΡΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛ.
|ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ
|ΣΥΝΤΑΞ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΖΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΖΕΡΔΕΒΑΣ Ι.ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΖΕΡΔΕΒΑΣ Β. ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΥΝΤ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΧΟΙΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΤ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΣΠΥΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΘΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Σ. ΝΙΚΟΣ
|ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛ.
|ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΨΑΡΑΣ
|ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΨΑΡΑΣ
|ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ Δ. ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΚΟΥΣΟΘΑΝΑΣ Δ. ΜΑΝΘΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΟΥΣΟΘΑΝΑΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΟΥΦΗ ΣΟΦΙΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΙΔΙΑΡΗΣ)
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛ. ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΗΣ
|ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΛΕΤΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
|ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΙΑΣ
|ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
|ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΜΠΑΡΛΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΜΠΕΘΙΜΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Β. ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΜΠΟΥΡΗ ΕΥΦΡΟΣΙΝΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ Ν ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΝΤΕΙΟΣ
|ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
|ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩ ΑΝΝΗΣ
|ΠΡ Ν Ε ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ, ΕΠ ΓΡ ΔΥΜΗΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β ΓΙΑΝΝΗΣ
|Τ.Ο. Κ. ΑΧΑΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|Η/Υ
|ΝΙΚΟΛΟΠOΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
|ΝΙΚΟΛΟΠOΥΛΟΥ ΛΙΝΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠOΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΝΙΦΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΝΤΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΕΛΕΝΗ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
|ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΝΙΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
|ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΝΙΚΟΣ
|ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗΣΤΗΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΝΗ
|ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
|ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
|ΠΥΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΡ. Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ Δ. ΑΧΑΙΑΣ
|ΠΥΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ
|ΣΑΡΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
|ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|Γ.Γ.ΔΗΜΟΥ Δ. ΑΧΑΙΑΣ
|ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΤΑΣΙΑ
|ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΩΣΤΑΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ
|ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
|ΤΣΟΥΡΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΜΑΙΑ
|ΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛ.
|ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΣΥΝ/ΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.
|ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΧΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ.
|ΝΤΟΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝ. ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓ.
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΔΗΜ. ΥΠΑΛ.
|ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΒΥΘΟΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΡΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡ. ΑΚΡΑΤΑ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓ.
|ΑΡΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ.
|ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΙΚΙ ΣΥΝΤ.
|ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΒΥΘΟΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΞΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ,ΕΛ,ΕΠΑΓΓ.
|ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΛΙΚΗ, ΣΥΝΤ.
|ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓ.
|ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
|ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΟΣ.
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΔ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
|ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΥΝΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΙΑΤΡΟΣ, ΠΡΟΕΔ. ΔΗΚΕ ΠΑ.
|ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ, ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ.
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓ. ΚΩΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΣ. ΑΙΓΊΟΥ.
|ΚΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΙΚΑ, ΑΝΤ. ΠΕΣ ΑΙΓΙΟΥ.
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΥΜΒ. ΠΕΣ ΑΙΓΙΟΥ.
|ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ.
|ΓΙΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΚΡΕΚΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΒΥΘΟΣ, ΣΥΝΤΧΟΣ.
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΒΥΘΟΣ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛ.
|ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΒΥΘΟΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΠ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙΓΙΟ, ΔΗΜ. ΥΠΑΛ.
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΑΒΥΘΟΣ, ΙΔ. ΥΠ.
|ΠΑΣΧΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΒΥΘΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛ.
|ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΓΙΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝ. ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣ. ΑΙΓΙΟΥ.
|ΜΠΟΥΝΙΑ ΛΙΤΣΑ, ΡΟΔΟ ΔΑΦΝΗ, ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΙΓΙΟ, ΔΗΜ ΥΠ. ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ.
|ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΙΓΙΟ, ΣΥΝ. ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘ. ΕΛΤΑ ΑΙΓΙΟΥ.
|ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΟ, ΣΥΝ. ΙΚΑ.
|ΧΡΙΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΕΙΚΑ,ΣΥΝ.Ο.Τ.Ε.
|ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ.
|ΞΗΡΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ, ΈΛΛΗ, ΑΙΓΙΟ, ΣΥΝΤ.
|ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ, ΣΥΝΤ.
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΑΙΓΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛ.
|ΜΠΟΥΝΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΡΟΔΟ ΔΑΦΝΗ, ΑΓΡΟΤΗΣ.
|ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ, ΣΥΝ.
|ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
|ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
|ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΆΡΙΣΤΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΑΣ
|ΖΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
|ΓΚΟΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΔΟΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΙΓΙΟ, ΣΥΝΤ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΆΝΕΡΓΗ
|ΚΑΖΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
|ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΦΡΑΤΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
|ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝ
|ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ ΣΥΜΒ -ΕΠ. ΑΧΑΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΙΑ
|ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΨΗΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|Π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΙΟΥ
|ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛ ΕΡΓΟΛ ΗΛ/ΓΩΝ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|Τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
|ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΥΝ/ΧΟΣ
|ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|Π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
|ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΝΕΡΓΟΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
|ΤΖΙΜΙΚΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
|ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
|ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
|ΣΥΝΧΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΣΤΑΣΙΝΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ, ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΕΚΑΒ
|ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΣΠΎΡΟΣ, ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΕΚΑΒ
|ΒΕΣΚΟΎΚΗΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ
|ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΝΕΡΓΗ
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΙΑ
|ΣΒΙΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΥΚΟΥΡΙΑ
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΙΑΤΡΟΣ. Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣ. ΑΛΈΞΑΝΔΡΑ
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΠΑΛ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΥΚΟΥΡΙΑ
|ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΙΠΡ.ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛ/ΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
|ΝΤΟΚΟΜΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ε.α ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ -ΠΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΚΑΛΕΤΖΙΟΥ
|ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΑΙ Π..ΑΝΤΙΔ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡ.ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΒΕΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΔ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
|ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔ.ΔΥΤ ΑΧΑΙΑΣ
|ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡ. ΑΓΡΟΤΗΣ Τ.Κ ΑΓ .ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΚΑΛΦΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔ.ΤΚ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΝΤΕΡΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΚΑΛΕΤΖΙΟΥ
|ΓΚΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΚΑΛΕΤΖΙΟΥ
|ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΡΗΜΑΤΙΑΣ- ΕΠΙΜΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ
|ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
|ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
|ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
|ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ( ΆΡΗΣ ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΜΑΧΗ ΛΑΖΑΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΑ Π. ΛΑΧΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΤΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΔ. ΥΠ.
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ, ΥΠΑΛ.
|ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΔ. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
|ΑΣΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΡ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΙΚΥ ΟΙΚΙΑΚΑ,
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
|ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ,
|ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ,
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ,
|ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΑΡΔΑΡΑ ΈΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΟΣ) ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ,
|ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ,
|ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ,
|ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΟΠΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ,
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΟΤΕ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ,
|ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ,
|ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΟΜΙΚΟΣ ΜSC.,
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΔΕΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
|ΤΑΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
|ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
|ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΣΘΩΤΗ
|ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΤΣΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΤΣΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ-ΣΚΕΠΑΣΤΟ
|ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΚΕΡΤΕΖΗ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΚΟΖΙΩΡΗ-ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|ΜΠΑΛΑΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΣΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΚΑΨΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΘΕΩΝΗ, ΔΗΜ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
|ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Ε.Ε.
|ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Ε.Ε.
|ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Δ.Ε
|ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ PH.D, M.SC, B.SC T.E ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
|ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / ΑΝΑΚ. & ΑΠΟΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕΤΕΜ & ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ.
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.
|ΜΠΟΥΡΔΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.-ΕΔΕ
|ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
|ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
|ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ε.Ε. & ΕΔΕ
|ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ε.Ε.
|ΣΕΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ε.Υ
|ΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.-ΕΔΕ
|ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Υ.
|ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
|ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΥΝΤ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ,
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ,
|ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ,
|ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ,
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,
|ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ,
|ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
|ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ,
|ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ,
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ,
|ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ,
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ,
|ΣΤΑΘΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ,
|ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ,
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ,
|ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ,
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ,
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ,
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ,
|ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ,
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ,
|ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,
|ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,
|ΛΕΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΝΤΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΡΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ ( ΠΑΤΡΑ )
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ ( ΠΑΤΡΑ )
|ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΛΟΥ ( ΠΑΤΡΑ )
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΠΑΤΡΑ )
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ( ΑΙΓΙΟ )
|ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ( ΑΙΓΙΟ )
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ( ΑΙΓΙΟ )
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ( ΑΙΓΙΟ )
|ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ( ΑΙΓΙΟ )
|ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ( ΑΙΓΙΟ )
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ ( ΑΙΓΙΟ )
|ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΟΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΝΤΡΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΝΤΡΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ
|ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ
|ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΝΤΥΛΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛYMΠEPATOΣ TAΣOΣ (ΣYNTAΞIOYXOΣ)
|ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠANAΓOΠOYΛOΣ AΠOΣTOΛOΣ (ΣYNTAΞIOYXOΣ)
|ΣEPΠANOΣ IΩANNHΣ (IΔIΩTIKOΣ YΠAΛΛHΛOΣ)
|XPHΣTOY MENH (YΠOΨHΦIA ΔIΔAKTΟP)
|KAPAΛHΣ EΛEYΘEPIOΣ (ΣYNTAΞIOYXOΣ MOMA)
|ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΚΑΛΦΑ ΣΕΔΑΤ., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
|ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΥΝΤ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΥΝΤ. ΑΣΤ
|ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΓΙΟΡΝΤΑΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΕΡΓΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΣΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΥΡ. ΣΩΜΑ
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΝΤΕΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΜΠΟΡΟΣ
|ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΖΩΗΣ, ΔΗΜ, ΣΥΜ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΓΚΑΒΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΤΕΡΜΑΣ) ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΠΟΣ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΜΠΟΡΟΣ
|ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΥΝΤ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΥΠΙΟΣ
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΗ
|ΑΥΓΕΡΗ
|ΟΛΓΑ
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΓΙΑΒΑΣΗ
|ΚΙΚΗ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|IΩΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ
|ΑΡΗΣ
|ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ
|ΚΙΚΗ
|ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΛΕΑΝΘΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΚΑΝΕΛΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΚΑΡΒΕΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΟΚ
|ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΣΤΑΣ – ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤ.
|ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΜΑΝΤΟΥΚΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΜΑΡΝΕΡΑ
|ΠΟΠΗ
|ΜΑΣΣΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΡΜΗΓΚΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΟΥΡΤΖΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΜΠΑΛΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΡ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥ
|ΜΠΑΛΑΣΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ
|ΝΕΟΚΛΗΣ
|ΜΠΙΛΙΡΗΣ
|ΝΙΚΟΣ -ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΜΠΙΡΛΗ
|ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ
|ΜΠΙΡΛΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΑΝΗΣ
|ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΘΕΩΝΗ
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
|ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΣΑΚΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΤΡΑΧΑΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΣΩΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΦΡΑΝΤΖΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
|ΨΑΡΙΑΔΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΑΝΑΣΗΣ
|MΑΥΡΟΜΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΝΤΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
|ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
|ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤ/ΠΩΝ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
|ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΓΡΑΨΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΗΣ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
|ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
|ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΡΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΝΤΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΓΡAΨΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
|ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΡΑΓΚΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝ., ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
|ΦΛΩΡΌΠΟΥΛΟΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤ. Π.Α.
|ΤΡΙΚΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧ.
|ΒΟΓΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΠΑΣΤΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Τ. ΥΠΑΛ. ΔΕΗ
|ΚΡΟΥΣΚΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΙΔΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΙΑΤΡΟΣ
|ΤΣΟΥΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΝΤΟΥΓΚΑ ΒΑΣΩ, ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠ.
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΜΗΧ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
|ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠ.
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ , ΓΙΑΤΡΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΦΩΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΆΝΕΡΓΗ
|ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
|ΣΩΡΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
|ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΑΜΑΝΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
|ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ
|ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ
|ΣΚΑΡΜΕΑΣ
|ΑΛΕΞΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΟΥΒΡΗ
|ΚΡΙΣΤΗ, Π. ΥΠΑΛ. ΔΕΗ
|ΚΟΣΜΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
|ΘΟΔΩΡΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΓΝΠ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΣΤΑΣ, ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΤ. ΣΥΝΔ. ΗΛΕΚ. WATT, Γ.Γ. ΟΒΕΣΝΑ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΕΧΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
|ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΑΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ.ΥΠ.
|ΜΠΕΛΕΖΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠ.
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΆΝΕΡΓΟΣ
|ΤΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Υ.ΚΕΑ ΑΡΑΞΟΥ
|ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
|ΣΑΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
|ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
|ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|MΠAΛIKOYPAΣ ΘANAΣHΣ, AΓPOTHΣ, ΠPΩHN ΠPOEΔPOΣ AΓPOTIKOY ΣYNETAIPIΣMOY KOYNINAΣ AIΓIOY.
|AΓΓEΛOΠOYΛOΣ ΘANAΣHΣ, AΓPOTHΣ, TEΩΣ ANTIΔHMAPXOΣ ΣYMΠOΛITEIAΣ,
|ANAΓNΩΣTOΠOYΛOΣ ΣΩTHPHΣ, ΠPOEΔPOΣ AΓPOTIKOY ΣYNETAIPIΣMOY AΓ. KΩNΣTANTINOY AIΓIAΛEIAΣ,
|MΠETIXABAΣ KYPIAKOΣ, AΓPOTHΣ,
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ANΔPOYTΣOΠOYΛOΣ AΠOΣTOΛHΣ, ΠPOEΔPOΣ AΓPOTIKOY ΣYNETAIPIΣMOY MYPOBPYΣHΣ.
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ , ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΔΕΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΥΝΑΤΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
|ΖΑΠΑΤΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΜΠΟΡΟΣ
|ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΚΙΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜ. Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ
|ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΥΠΑΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
|ΖΑΠΑΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ
|ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΥΝΤΑΞ.
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΗΧ.
|ΚΟΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΒΛΑΧΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΒΟΥΡΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
|ΤΑΣΟΣ
|ΓΑΡΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΤΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΙΟΡΤΑΜΕΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΙΟΡΤΑΜΕΛΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΚΟΛΦΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
|ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΑΡΜΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΚΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΚΥΡΙΤΣΗΣ
|ΝΙΚΟΣ
|ΝΤΑΒΛΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΤΑΣΙΑ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣ,
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΓΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,
|ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ,
|ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ , ΣΥΝΤ.
|ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
|ΚΑΜΠΑΣΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
|ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
|ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
|ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΝΕΤΤΑ,
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΠΕΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΜΠΟΡΟΣ
|ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΣΤΙΑΣΗ
|ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΑΣΟΚ
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