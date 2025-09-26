«Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»

«Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
26 Σεπ. 2025 21:52
Στη Γάζα η κατάσταση συνεχίζει να είναι απελπιστική με το Ισραήλ να εξαπολύει βομβαρδισμούς κατά των Παλαιστίνιων, που προσπαθούν να φύγουν για να σώσουν τις ζωές τους.

Λόγω των επιθέσεων από το Ισραήλ, οι Γιατροί χωρίς σύνορα, ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή 25.09.2025 ότι είναι «αναγκασμένοι να αναστείλουν» τις δραστηριότητές στην πόλη της Γάζας λόγω της εντατικοποίησης των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η ΜΚΟ, «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε τις δραστηριότητές μας, καθώς οι κλινικές μας έχουν περικυκλωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ήταν το τελευταίο πράγμα που επιθυμούσαμε, διότι οι ανάγκες στη Γάζα είναι τεράστιες», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ο Τζέικομπ Γκρανζέ, συντονιστής επειγόντων περιστατικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ συνεχίζονται και τα άρματα μάχης που προελαύνουν βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τις υγειονομικές εγκαταστάσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

«Η κλιμάκωση των επιθέσεων που διαπράττονται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημιούργησε έναν απαράδεκτο κίνδυνο για το προσωπικό μας και είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε τις κρίσιμης σημασίας ιατρικές δραστηριότητές μας», τονίζεται.

Μονάχα την περασμένη εβδομάδα, οι κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην πόλη της Γάζας πραγματοποίησαν περισσότερες από 3.640 γνωμοδοτήσεις και προσέφεραν περίθαλψη σε 1.655 ασθενείς που υπέφεραν από υποσιτισμό, επισημαίνει η ΜΚΟ, που ζητά «τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών» και «μια απρόσκοπτη πρόσβαση» για τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τονίζουν πως «ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει φύγει προς τον νότο εξαιτίας των εντολών εκκένωσης», ωστόσο προειδοποιεί πως «εκατοντάδες χιλιάδες» άλλοι παραμένουν στην πόλη, καθώς δεν μπορούν να απομακρυνθούν.

«Οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, τα νεογέννητα στους θαλάμους νεογνών, οι σοβαρά τραυματίες και οι ασθενείς με εν δυνάμει θανατηφόρους νόσους δεν μπορούν να μετακινηθούν και βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο», λέει ο Γκρανζέ.
