Κινέζικος πύραυλος: Συναγερμός για τα συντρίμμια του που θα πέσουν στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μας, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πέσουν στη Γη συντρίμμια από κινεζικό πύραυλο. Αν και οι κίνδυνος είναι μικρός, κανείς δεν αποκλείει να πέσουν τμήματα του πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (European Union Aviation Safety Agency – EASA) ένας τεράστιος κινεζικός πύραυλος Long March 5B (με την κωδική ονομασία CZ-5B) που είχε απογειωθεί στις 24 Ιουλίου, βρίσκεται σε διαδικασία συντριβής στον πλανήτη.

Η εκτόξευση του πυραύλου:

Σύμφωνα με το CNN, ο πύραυλος Long March 5B μετέφερε εργαστηριακή μονάδα στο διαστημικό σταθμό που δημιουργεί η Κίνα. Η εκτόξευση ήταν επιτυχής, όμως ο πύραυλος που μετέφερε το φορτίο, δεν συνεχίζει το ταξίδι και πέφτει πίσω στη Γη.

Υπό κανονικές προϋποθέσεις δεν θα έπρεπε να δημιουργεί αναστάτωση, καθώς είναι μια συνηθισμένη διαδικασία όταν πραγματοποιούνται διαστημικά ταξίδια, να επιστρέφουν οι πύραυλοι, που χρησιμοποιούνται για να δώσουν επιτάχυνση στο εκάστοτε διαστημόπλοιο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ο πύραυλος μήκους 30 μέτρων, ζυγίζει περίπου 22 τόνους και θεωρείται αρκετά δύσκολο, να διαλυθεί σε πολύ μικρά κομμάτια, όση ώρα περιστρέφεται στην τροχιά της Γης. Ταυτόχρονα, δεν διαθέτει το καθιερωμένο σύστημα ελέγχου, που δίνει την δυνατότητα σε κάποιον, να δώσει μια προκαθορισμένη πορεία πρόσκρουσης. Έτσι, το αντικείμενο εισέρχεται ανεξέλεγκτο στην Γη και είναι αβέβαιο το σημείο πρόσκρουσης του.

Σε ποιες περιοχές μπορεί να πέσουν τα συντρίμμια

Η ημέρα που αναμένεται να προσγειωθεί ο πύραυλος στην Γη φαίνεται να έχει «κλειδώσει» με βάση τους επιστήμονες και είναι η 31 Ιουλίου, ενώ οι υποψήφιες περιοχές στις οποίες θα προσγειωθούν τα συντρίμμια, εναλλάσσονται διαρκώς.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για τα σημεία πρόσκρουσης:

