Κίνηση δικυκλιστή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου
Ο δικυκλιστής εισήλθε ανάποδα στην Εθνική Οδό κάνοντας ελιγμούς ανάμεσα σε οχήματα.
Απίστευτο περιστατικό με «πρωταγωνιστή» δικυκλιστή κατεγράφη το πρωί της Δευτέρας 24/11/2025, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληφοροίες ο δικυκλιστής εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της Κανελλοπούλου, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.
