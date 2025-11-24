Κίνηση δικυκλιστή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου

Απίστευτο περιστατικό με «πρωταγωνιστή» δικυκλιστή κατεγράφη το πρωί της Δευτέρας 24/11/2025, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληφοροίες ο δικυκλιστής εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της Κανελλοπούλου, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

