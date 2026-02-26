Κινητοποιήσεις για τα Τέμπη στην Πάτρα, ποιοι συμμετέχουν

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από ‘κείνη την αποφράδα νύχτα στα Τέμπη. Από ‘κείνη την εφιαλτική βραδιά όπου 57 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, εκατοντάδες σπίτια βυθίστηκαν στο πένθος και εκατομμύρια καρδιές ράγισαν από τον πόνο και την οδύνη.

Τη θλιβερή επέτειο τριών χρόνων από το δυστύχημα θα τιμήσουν και φέτος, μεθαύριο, χιλιάδες Ελληνες σ’ όλη τη χώρα…

Στην Πάτρα το κεντρικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί στις 11 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, στο Αίγιο την ίδια ώρα στην πλατεία Αγίας Λαύρας και στα Καλάβρυτα στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία.

Το κάλεσμα για τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις απευθύνουν ο Σύλλογος Συγγενών Θεμάτων Τεμπών, η ΑΔΕΔΥ, τα κατά τόπους εργατικά κέντρα, αλλά και οργανώσεις, φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι, με κύριο σύνθημα «Το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί».

Σε ανακοίνωσή του για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει: «Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη. Ολα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Εγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Η δημοτική αρχή Πάτρας του Κώστα Πελετίδη εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τη συμμετοχή της στο συλλαλητήριο το Σάββατο στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου: «Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία και οι φορείς του εργατικού – λαϊκού κινήματος, δεν ξεχνούν και δεν συγχωρούν όσα οδήγησαν δύο τρένα να συγκρουστούν στην ίδια γραμμή. Ιδια η αιτία στα Τέμπη, στην Ανταμουθ (Ισπανία), στο Μπίμπεραχ (Γερμανία), στη Βιολάντα, στα εργοστάσια και τα γιαπιά: Η εγκληματική πολιτική του κέρδους, που άφησε τον σιδηρόδρομο χωρίς προσωπικό και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, που έχει μετατρέψει σε γαλέρες θανάτου τους χώρους δουλειάς, που αφήνει τις υποδομές να ρημάζουν και λογαριάζει ως κόστος την ανθρώπινη ζωή είναι εδώ»!

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών και όπως ανακοίνωσε «προτρέπουμε τα καταστήματα της Πάτρας να παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της πορείας σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συμμετοχής στη μνήμη των θυμάτων. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και πολίτες στις εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΠΑΤΡΑΣ. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της Πάτρας θα μετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο, εκδίδοντας μάλιστα και ανακοίνωση: «Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών κι ακόμα οι υπεύθυνοι της τραγωδίας δεν έχουν λογοδοτήσει για τις εγκληματικές τους ενέργειες. Τρία χρόνια μετά, είμαστε και πάλι εδώ στους δρόμους, για να βροντοφωνάξουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ πως ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ. Δεν συμβιβαζόμαστε με την, στην κυριολεξία, εγκληματική πολιτική που κόστισε τη ζωή στις 5 εργάτριες μανάδες στη μπισκοτοβιομηχανία ΄΄Βιολάντα’’ στα Τρίκαλα. Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, οι σιδηρόδρομοι εξακολουθούν να μην είναι ασφαλείς, ενώ ταυτόχρονα εγκυμονούνται κίνδυνοι για τα ’’Τέμπη του αέρα’’, όπως αναδείχθηκαν με εκκωφαντικό τρόπο, στο μπλακ άουτ του συστήματος ελέγχου στο αεροδρόμιο ‘’Ελ. Βενιζέλος’’».

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ. Μήνυμα για το Σάββατο έστειλε και η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: «Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα που σημάδεψε ανεξίτηλα την ελληνική κοινωνία και βύθισε δεκάδες οικογένειες στο πένθος. Πολλά από τα παιδιά που χάθηκαν ήταν φοιτητές και νέοι άνθρωποι που επέστρεφαν στις σπουδές και στις οικογένειές τους, γεμάτοι όνειρα και προσδοκίες. Η απώλειά τους αποτελεί πληγή που παραμένει ανοιχτή.

Τρία χρόνια μετά, η απαίτηση για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και για απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι τέτοιες τραγωδίες είναι ΄΄αναπόφευκτες’’.

Καλούμε τους Γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης. Η μνήμη γίνεται δύναμη διεκδίκησης».

ΠΛΟΙΑ. Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η οποία θα ισχύει το Σάββατο (28/02) από τις 00.01 έως τις 24.00.

ΤΡΕΝΑ. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς θα συμμετέχει με τα μέλη της στην Αχαϊα στα συλλαλητήρια στην Πάτρα και στο Αίγιο.

