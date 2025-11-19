Κινητοποίηση αγροτών την Πέμπτη στην Ηλεία με καταγγελία για την ΕΛΑΣ

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας καταγγέλλει «την απαράδεκτη παρέμβαση της αστυνομίας» μπροστά στην κινητοποίηση που έχει ανακοινώσει η ΟΑΣΗ μαζί με αγροτικούς συλλόγους την Πέμπτη 20/11/2025 στον κόμβο στο Ρουπάκι.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Αφού με περίσσιο θράσος κάλεσαν μέλη της διοίκησης της ΟΑΣΗ για να ενημερώσουν την αστυνομία τι ακριβώς θα κάνουν την μέρα της κινητοποίησης.

Τους ενημερώνουμε πως το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα με συλλογικές διαδικασίες αποφασίζει πως θα διεκδικήσει μία ζωή με αξιοπρέπεια, μια ζωή που θα μπορεί να ζήσει ανθρώπινα, κάτι που μας στερούν η πολιτική της ΕΕ, της ΚΑΠ και των εκάστοτε κυβερνήσεων όπως και της σημερινής, της Ν.Δ.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν τρομοκρατούνται, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα μας, ενάντια στην πολιτική που μας στερεί την ίδια την ζωή.

Όσοι θέλουν να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν θα πάρουν μαζική απάντηση στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος.

Όλοι την Πέμπτη 20/11 στην κινητοποίηση στις 11:30 στον Κόμβο στο Ρουπάκι»

