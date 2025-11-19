Κινητοποίηση αγροτών την Πέμπτη στην Ηλεία με καταγγελία για την ΕΛΑΣ

Συγκέντρωση στον κόμβο στο Ρουπάκι, θα συγκεντρωθούν οι αγρότες της Ηλείας, το πρωί της Πέμπτης 20/11/2025, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

 

Κινητοποίηση αγροτών την Πέμπτη στην Ηλεία με καταγγελία για την ΕΛΑΣ
19 Νοέ. 2025 10:23
Pelop News

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας καταγγέλλει «την απαράδεκτη παρέμβαση της αστυνομίας» μπροστά στην κινητοποίηση που έχει ανακοινώσει η ΟΑΣΗ μαζί με αγροτικούς συλλόγους την Πέμπτη  20/11/2025 στον κόμβο στο Ρουπάκι.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Αφού με περίσσιο θράσος κάλεσαν μέλη της διοίκησης της ΟΑΣΗ για να ενημερώσουν την αστυνομία τι ακριβώς θα κάνουν την μέρα της κινητοποίησης.

Τους ενημερώνουμε πως το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα με συλλογικές διαδικασίες αποφασίζει πως θα διεκδικήσει μία ζωή με αξιοπρέπεια, μια ζωή που θα μπορεί να ζήσει ανθρώπινα, κάτι που μας στερούν η πολιτική της ΕΕ, της ΚΑΠ και των εκάστοτε κυβερνήσεων όπως και της σημερινής, της Ν.Δ.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν τρομοκρατούνται, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα μας, ενάντια στην πολιτική που μας στερεί την ίδια την ζωή.

Όσοι θέλουν να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν θα πάρουν μαζική απάντηση στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος.

Όλοι την Πέμπτη 20/11 στην κινητοποίηση στις 11:30 στον Κόμβο στο Ρουπάκι»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
11:24 Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ