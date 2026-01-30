Κινητοποίηση για κατολίσθηση βράχων στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ

Κατολίσθηση μεγάλων βράχων σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 29/01/2026, στο δρόμο προς το Ελληνικό Σκουτεράς του δήμου Αγρινίου, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου ήταν άμεση με δύο μηχανήματα έργου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατάφεραν να «ανοίξουν» τον δρόμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



