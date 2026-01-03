Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Στις 7 μ.μ. στη συμβολή Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος – Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για την επίθεση των ΗΠΑ

Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
03 Ιαν. 2026 14:10
Pelop News

Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον λαό της Βενεζουέλας, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις και τις πληροφορίες για στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, στο κέντρο της Πάτρας.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά τη στρατιωτική επίθεση που, όπως αναφέρει, εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τα ξημερώματα κατά της Βενεζουέλας και του λαού της.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η επέμβαση έχει ως πραγματικό στόχο τον έλεγχο του ενεργειακού πλούτου της χώρας και την ευθυγράμμιση της περιοχής με τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο.

Το ΚΚΕ απορρίπτει, παράλληλα, τα επιχειρήματα της αμερικανικής κυβέρνησης περί καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντάς τα «σαθρά προσχήματα» και κάνοντας αναφορά στην εικοσαετή παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας και τονίζεται ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του. Παράλληλα, το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα προς τον ελληνικό λαό να καταδικάσει τη νέα, όπως τη χαρακτηρίζει, ιμπεριαλιστική επέμβαση και να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:39 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που άλλαξε την ηλικία στην ταυτότητά του και αγόρασε αλκοόλ
14:24 Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια
14:10 Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
13:55 Δυτική Αχαΐα: Δύο συλλήψεις κλεφτών γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων ΦΩΤΟ
13:41 Κώστας Τσιάρας: Νέο κάλεσμα για διάλογο στους αγρότες
13:27 Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας: Θα αντισταθούμε στα ξένα στρατεύματα
13:15 Ολυμπιακός: Τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του τελικού με τον ΟΦΗ
13:02 Δραση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, το πανόραμα των αγώνων
12:49 Γιατί ξυπνάμε στις 3 τα ξημερώματα; Η επιστήμη εξηγεί τον «χαμένο» δεύτερο ύπνο
12:38 Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης έγινε 16 και τον προσπέρασε στο ύψος
12:28 National League 1: Εύκολο έργο ο Απόλλων, ανακατατάξεις με Ν. Κηφισιά
12:20 Μισθωτοί: Ποιες αλλαγές φέρουν οι κλαδικές συμβάσεις 2026 – Αυξήσεις έως 30 %
12:07 Ο ήρωας του Κραν Μοντανά: Ο πατέρας που έσωσε δέκα νέους από τις φλόγες
11:59 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν
11:48 Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
11:37 myProperty: Τι αλλάζει στα συμβόλαια ακινήτων από 5/1, πώς γίνεται η νέα ψηφιακή διαδικασία
11:29 Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια
11:20 Παιχνίδι τετράδας για τον Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ
11:11 Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες
11:02 Χανιά: Εδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι και στο πόδι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ