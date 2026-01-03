Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον λαό της Βενεζουέλας, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις και τις πληροφορίες για στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, στο κέντρο της Πάτρας.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά τη στρατιωτική επίθεση που, όπως αναφέρει, εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τα ξημερώματα κατά της Βενεζουέλας και του λαού της.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η επέμβαση έχει ως πραγματικό στόχο τον έλεγχο του ενεργειακού πλούτου της χώρας και την ευθυγράμμιση της περιοχής με τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο.

Το ΚΚΕ απορρίπτει, παράλληλα, τα επιχειρήματα της αμερικανικής κυβέρνησης περί καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντάς τα «σαθρά προσχήματα» και κάνοντας αναφορά στην εικοσαετή παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας και τονίζεται ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του. Παράλληλα, το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα προς τον ελληνικό λαό να καταδικάσει τη νέα, όπως τη χαρακτηρίζει, ιμπεριαλιστική επέμβαση και να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



