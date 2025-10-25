ΚΚΕ Αχαΐας: «Τα ψίχουλα των «χορηγών» έρχονται να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας»

Με ανακοίνωση η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ ζητά άμεσα μέτρα από την Κυβέρνηση για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σε μια ακόμη προβολή της «γενναιοδωρίας» των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων προχώρησε η κυβέρνηση της ΝΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζοντας τους ξανά ως «χρυσούς χορηγούς» που θα σώσουν το λαό μας.

Γνωστή πια η τακτική των «αναδόχων αποκατάστασης», θεσμός που εφαρμόστηκε στις μεγάλες καταστροφές της Εύβοιας το 2021 με την εμπλοκή των Fourlis και Lidl. Ακολούθησαν ο Λασκαρίδης και η ΔΕΗ στην Πάρνηθα, η Εθνική Τράπεζα στη Χίο, τα Ελληνικά Πετρέλαια στην Κορινθία, η Coca-Cola 3Ε τώρα στην Αχαΐα.

Εφοπλιστές, βιομήχανοι, ενεργειακοί κολοσσοί και πολυεθνικές με το πρόσχημα της «αποκατάστασης» απολαμβάνουν φορολογικά κίνητρα, διαφημίζονται, παίρνουν πράσινες πιστοποιήσεις. Το κράτος από την άλλη απεμπολεί τον δικό του κυρίαρχο ρόλο στο θέμα των αποκαταστάσεων και σπρώχνει τον ιδιωτικό τομέα πιο βαθιά σε κάθε πτυχή του δημοσίου.

Αντί να προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να παρθούν, υμνεί τα επιχειρηματικά κέρδη, που και αυτή όπως και οι προηγούμενες (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.α.) υπηρετεί.

Το ίδιο έκαναν στα σχολεία με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες να προβάλλονται ως «ευεργέτες», αλλά και στο χώρο της υγείας, εφοπλιστές και βιομήχανοι, φαρμακευτικοί και ενεργειακοί κολοσσοί υποτίθεται αναβαθμίζουν τις παροχές υγείας.

Την κατάσταση την βιώνουμε όμως από πρώτο χέρι, οι εργαζόμενοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, όλος ο ελληνικός λαός. Σχολικές υποδομές απαρχαιωμένες που πασπαλίζονται με χρυσόσκονη, αντί για σύγχρονη και ασφαλή σχολική στέγη. Νοσοκομεία που τα ράντζα είναι πια κανόνας, δομές υγείας που κλείνουν η μια μετά την άλλη και οι μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας να θησαυρίζουν.

Το ίδιο και στα καμένα τώρα…

Η κυβέρνηση έρχεται να ξεπλύνει όχι μόνο τις ευθύνες της, αλλά και τις πλάτες που κάνει στους καπιταλιστές για να μεγαλώνουν τα κέρδη τους εις βάρος των εργαζομένων και της βαριάς φορολογίας του λαού.

Ο λαός θα συνεχίσει να «ματώνει» για τη δημιουργία των πρωτογενών πλεονασμάτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους και για την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που μεγαλώνει κάθε μέρα, με τις ετήσιες πολεμικές δαπάνες, να ξεπερνούν για το 2025 τα 7 δισ. ευρώ.

Αντί να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα μετά τις πυρκαγιές με βάση όσα διεκδικούν οι επιτροπές πυροπλήκτων, το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, οι φορείς της περιοχής, για να σταθεί ο λαός της περιοχής στα πόδια του και να αποκατασταθούν οι ζημιές, μαζί με όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα.

Τα ψίχουλα των «χορηγών» έρχονται να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας, για την ανεπάρκεια του αστικού κράτους, που ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατέψει το λαό. Στάχτες έχουμε όμως πολλές…

Απαιτούμε να προχωρήσουν άμεσα και να χρηματοδοτηθούν από το κράτος όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, αλλά και σε περιοχές που είναι αναγκαία και αποτελούν για χρόνια διεκδικήσεις του λαού μας.

Καλούμε το λαό της Πάτρας να βγάλει συμπεράσματα για το αδιέξοδο στο οποίο τον οδηγεί η πολιτική που διαχρονικά στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο, που θυσιάζει τις ανάγκες του για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, που εμπορευματοποιεί όλο και περισσότερο το ίδιο το περιβάλλον και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική που θα διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Πάτρα, 25/10/2025».

