ΚΚΕ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο με υπογραφή ΝΔ» – Καταθέτει πόρισμα και ζητά συνέχιση της Εξεταστικής

Σε υψηλούς τόνους κινείται το ΚΚΕ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένοντας ότι η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει το έργο της, παρότι προχώρησε στην κατάθεση πορίσματος. Το κόμμα αποδίδει στην κυβέρνηση της ΝΔ συνειδητή επιλογή αποφυγής διερεύνησης ποινικών ευθυνών υπουργών της.

Στην εισαγωγή του πορίσματος, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η συγκρότηση της Εξεταστικής από τη ΝΔ είχε αποκλειστικό στόχο τον αποπροσανατολισμό και τη συσκότιση, αντί της ουσιαστικής διερεύνησης του σκανδάλου. Όπως αναφέρεται, υπήρξαν μεθοδεύσεις που οδήγησαν σε ακυρότητα της διαδικασίας ψηφοφορίας για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής εξέτασης ποινικών ευθυνών των υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Το κόμμα επιμένει ότι η μόνη ενδεδειγμένη διαδικασία είναι η σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη σχηματισμένη ποινική δικογραφία που ερευνά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και εμπλοκή προσώπων, μεταξύ των οποίων και υπουργών.

Παράλληλα, το ΚΚΕ επαναφέρει τη θέση του για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να «αμνηστεύει» πολιτικά πρόσωπα.

Στο πόρισμα γίνεται λόγος για σκόπιμη διεύρυνση του αντικειμένου της επιτροπής σε χρονικό διάστημα πέραν της ερευνώμενης περιόδου (2019-2024), με στόχο —όπως αναφέρει— τη διάχυση ευθυνών και την αποφυγή εστίασης σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων —όπως σημειώνεται— ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γενικοί γραμματείς, καθώς και στελέχη που είχαν εμπλοκή στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΚΚΕ καταγγέλλει επίσης άρνηση κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης μαρτύρων, παρά τις αντιφατικές καταθέσεις, καθώς και μη χορήγηση εγγράφων που ζητήθηκαν, όπως το σύνολο των απομαγνητοφωνημένων επισυνδέσεων.

Σύμφωνα με το κόμμα, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά διοικητικό ελιγμό που αποσκοπεί στη συγκάλυψη της διαδρομής του σκανδάλου, ενώ κάνει λόγο για «βιομηχανία παρανομιών και πελατειακών σχέσεων» που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, επανέλαβε στην Επιτροπή το αίτημα για συνέχιση των εργασιών, επισημαίνοντας ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες και δεν αξιοποιήθηκε ουσιαστικά διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό.

Το ΚΚΕ καταλήγει ότι οι μέχρι τώρα εξελίξεις επιβεβαιώνουν την αρχική του πρόταση για συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής εξέτασης ποινικών ευθυνών υπουργών της ΝΔ, κάνοντας λόγο για οργανωμένο κύκλωμα παράνομης απόσπασης αγροτικών επιδοτήσεων με πολιτικές διασυνδέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



