ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Σφοδρή επίθεση για τη ΓΣΕΕ με φόντο την έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση

Στο ζήτημα που έχει προκύψει με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ελέγχεται από την Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Το κόμμα κάνει λόγο για αποκαλύψεις που –όπως υποστηρίζει– φέρνουν στο φως τον ρόλο μιας «συνδικαλιστικής μαφίας» που, κατά την εκτίμησή του, κυριαρχεί επί χρόνια στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, με τη στήριξη κυβερνήσεων και αστικών κομμάτων, λειτουργώντας ως «δούρειος ίππος» των εργοδοτικών συμφερόντων στο εργατικό κίνημα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση του ΚΚΕ, η στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ απέναντι σε εργασιακά ζητήματα, η αποδοχή αντεργατικών πολιτικών και η συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς συνδέονται –όπως αναφέρει– με μηχανισμούς εξαγοράς και με τη διαχείριση κονδυλίων επιμόρφωσης εργαζομένων, τα οποία, κατά την άποψή του, αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση νόθων συσχετισμών στα συνδικάτα.

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι οι δυνάμεις του στα συνδικάτα, μέσω του ΠΑΜΕ, έχουν δώσει διαχρονικά μάχη –όπως υποστηρίζει– για την αποκάλυψη αυτών των πρακτικών, αναφέροντας ότι έχουν δεχθεί κατηγορίες για ακρότητες ή τραμπουκισμούς, μαζί με τη χρήση κατασταλτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, συνδέει τις εξελίξεις με την πρόσφατη «κοινωνική συμφωνία» που υπεγράφη –όπως επισημαίνει– μεταξύ κυβέρνησης, εργοδοσίας και ηγεσίας της ΓΣΕΕ, την οποία χαρακτηρίζει επιζήμια για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι από τη σχετική συζήτηση στη Βουλή έχουν αποκλειστεί, κατά την άποψή του, ενεργές εργατικές ομοσπονδίες.

Καταλήγοντας, το ΚΚΕ σημειώνει ότι ενδεχόμενες αλλαγές προσώπων δεν αρκούν για ουσιαστική διαφοροποίηση, καλώντας σε αλλαγή συσχετισμών στα συνδικάτα ώστε –όπως αναφέρει– να εκπροσωπούν πραγματικά τους εργαζόμενους και όχι κυβερνητικά ή εργοδοτικά συμφέροντα.

