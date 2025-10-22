ΚΚΕ για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Οι μελωδίες και οι στίχοι του επηρέασαν συνειδήσεις και άφησαν διακριτό χνάρι στην ελληνική μουσική»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Διονύση Σαββόπουλου εξέφρασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με μια ανακοίνωση που αναδεικνύει τόσο την καλλιτεχνική όσο και την ιστορική διάσταση της παρουσίας του αγαπημένου δημιουργού.

«Αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, του οποίου οι μελωδίες και οι στίχοι άφησαν διακριτό χνάρι στην ελληνική μουσική», αναφέρει η ανακοίνωση του Περισσού.

Το ΚΚΕ υπενθυμίζει ότι ο Σαββόπουλος συμμετείχε τη δεκαετία του ’60 στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα, κοντά στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, και φυλακίστηκε από τη χούντα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

«Αυτές τις εμπειρίες μετουσίωσε με πρωτότυπο τρόπο και τη δική του προσωπική ματιά σε σημαντικούς κύκλους τραγουδιών, ξεκινώντας από το θρυλικό “Φορτηγό” του 1966», σημειώνει η ανακοίνωση.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν παράλληλα με τους αγώνες του ελληνικού λαού και της νεολαίας, αλλά και με τα διεθνή κινήματα της εποχής, επηρεάζοντας συνειδήσεις, ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας.

«Στα επόμενα χρόνια συνέχισε την πορεία του δημιουργώντας με ξεχωριστό τρόπο, μέσα στις μεγάλες αντιφάσεις που διαπερνούσαν στρώματα της ελληνικής κοινωνίας αλλά και το έργο του», προσθέτει το ΚΚΕ.

Η ανακοίνωση κλείνει με λόγια σεμνά και ουσιαστικά: «Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

