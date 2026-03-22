ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Σχόλιο του ΚΚΕ για την ανάρτηση Μητσοτάκη και την εμπλοκή της Ελλάδας στο πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ κατά Ιράν

ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
22 Μαρ. 2026 21:10
Το ΚΚΕ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση της χώρας στον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με αφορμή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το σχόλιο του κόμματος, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται «προκλητικά» ως παρατηρητής του πολέμου και διαχειριστής των επιπτώσεών του, ενώ με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η συμμετοχή της Ελλάδας στη σύγκρουση. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη «λαγό» για μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ, υπέρ των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Επισημαίνει ότι η ενεργοποίηση της «ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής» δεν γίνεται για την προστασία των λαών, αλλά για ιμπεριαλιστικούς σκοπούς, παραπέμποντας στη στάση κρατών-μελών της ΕΕ που έχουν στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ σιωπούν για την τουρκική κατοχή του νησιού επί πενήντα και πλέον χρόνια.

Το κόμμα τονίζει ότι οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στο ελληνικό έδαφος –με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων– λειτουργούν ως ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, χωρίς να εξασφαλίζουν ασφάλεια ή σταθερότητα. Απορρίπτει ως άνευ αξίας τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για «μορατόριουμ» σε επιθέσεις ενεργειακών υποδομών, όταν –όπως αναφέρει– η κυβέρνηση ΝΔ από την πρώτη στιγμή στηρίζει τον πόλεμο και τα προσχήματά του, παραχωρεί γη και ύδωρ σε ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις (όπως οι Patriot στη Σαουδική Αραβία) συμμετέχουν ενεργά, με ψήφους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει γενικόλογες και ανεπαρκείς τις αναφορές για «στοχευμένα μέτρα» και «προσωρινές εργαλειοθήκες», που δεν λύνουν τα προβλήματα του λαού, ο οποίος ήδη πριν τον πόλεμο υπέφερε από ακρίβεια και σήμερα βλέπει τη θέση του να χειροτερεύει.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα διεκδικεί:

  • Άμεση κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια, ώστε να περιοριστεί η φοροληστεία και η αύξηση τιμών.
  • Επιβολή πλαφόν στις τιμές καυσίμων και ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους.
  • Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών με πλήρη επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
  • Αύξηση συντάξεων.

Αντίθετα, όπως αναφέρει το ΚΚΕ, ο πρωθυπουργός διαφημίζει την «Κοινωνική Συμφωνία» με τον πρόεδρο ΓΣΕΕ Παναγόπουλο, που οδήγησε σε κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό με μισθούς κοντά στον κατώτατο και εργασία στα ρεπό, ενώ προαναγγέλλει στήριξη ενεργοβόρας βιομηχανίας και πρόωρη αποπληρωμή 7 δισ. ευρώ μνημονιακών δανείων τον Ιούνιο.

Τέλος, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση το να κομπάζει ο κ. Μητσοτάκης για την «επαγγελματική» στήριξη Ελλήνων που εγκλωβίστηκαν σε εμπόλεμες ζώνες, όταν –όπως τονίζει– παραμένει άγνωστος αριθμός ναυτεργατών εγκλωβισμένων στον Περσικό Κόλπο, με την κυβέρνηση να μην κηρύσσει την περιοχή εμπόλεμη ζώνη και να καλύπτει τους εφοπλιστές που εκβιάζουν πληρώματα να ταξιδέψουν εκεί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:25 Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο
21:17 Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις
21:10 ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
21:03 Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά
20:58 Κομβική για τη ΝΕΠ η Μιχαλάτου: «Εχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά και αυτοπεποίθηση»
20:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις»
20:48 Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή
20:40 Πετρέλαιο: Προ των πυλών νέα άνοδος τιμών
20:33 Δημοτικό Θέατρο Πάτρας: Το «δικό» μας φάντασμα της Όπερας – Ιστορίες που «παγώνουν» το αίμα… ΦΩΤΟ
20:25 Σοκ στην Καρδίτσα: 17χρονος σκότωσε τον τραγουδιστή Τσιτόγλου για ναρκωτικά
20:20 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Οι τρεις καταγγελίες-«κλειδιά» και οι βαριές κακουργηματικές διώξεις
20:14 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου και τώρα… ΑΕ Βαρθολομιού
20:13 Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων
20:08 Ψυχάρα η Παναχαϊκή, το 1-1 με Γαργαλιάνους και όλ ανοικτά στα πλέι-οφ
20:04 Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες
20:04 Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση
20:01 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Διπλό ο Κεφαλληνιακός, η ΑΓΕΖ νίκη με 20-0 ά.α.
19:53 Η «Νίκη» στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
19:45 Παπαρίζου: Το παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες για την υγεία της
19:37 Αθήνα: Έξι συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο, μεταξύ τους ανήλικοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
