ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Το ΚΚΕ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση της χώρας στον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με αφορμή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το σχόλιο του κόμματος, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται «προκλητικά» ως παρατηρητής του πολέμου και διαχειριστής των επιπτώσεών του, ενώ με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η συμμετοχή της Ελλάδας στη σύγκρουση. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη «λαγό» για μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ, υπέρ των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Επισημαίνει ότι η ενεργοποίηση της «ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής» δεν γίνεται για την προστασία των λαών, αλλά για ιμπεριαλιστικούς σκοπούς, παραπέμποντας στη στάση κρατών-μελών της ΕΕ που έχουν στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ σιωπούν για την τουρκική κατοχή του νησιού επί πενήντα και πλέον χρόνια.

Το κόμμα τονίζει ότι οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στο ελληνικό έδαφος –με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων– λειτουργούν ως ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, χωρίς να εξασφαλίζουν ασφάλεια ή σταθερότητα. Απορρίπτει ως άνευ αξίας τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για «μορατόριουμ» σε επιθέσεις ενεργειακών υποδομών, όταν –όπως αναφέρει– η κυβέρνηση ΝΔ από την πρώτη στιγμή στηρίζει τον πόλεμο και τα προσχήματά του, παραχωρεί γη και ύδωρ σε ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις (όπως οι Patriot στη Σαουδική Αραβία) συμμετέχουν ενεργά, με ψήφους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει γενικόλογες και ανεπαρκείς τις αναφορές για «στοχευμένα μέτρα» και «προσωρινές εργαλειοθήκες», που δεν λύνουν τα προβλήματα του λαού, ο οποίος ήδη πριν τον πόλεμο υπέφερε από ακρίβεια και σήμερα βλέπει τη θέση του να χειροτερεύει.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα διεκδικεί:

Άμεση κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια, ώστε να περιοριστεί η φοροληστεία και η αύξηση τιμών.

Επιβολή πλαφόν στις τιμές καυσίμων και ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους.

Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών με πλήρη επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Αύξηση συντάξεων.

Αντίθετα, όπως αναφέρει το ΚΚΕ, ο πρωθυπουργός διαφημίζει την «Κοινωνική Συμφωνία» με τον πρόεδρο ΓΣΕΕ Παναγόπουλο, που οδήγησε σε κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό με μισθούς κοντά στον κατώτατο και εργασία στα ρεπό, ενώ προαναγγέλλει στήριξη ενεργοβόρας βιομηχανίας και πρόωρη αποπληρωμή 7 δισ. ευρώ μνημονιακών δανείων τον Ιούνιο.

Τέλος, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση το να κομπάζει ο κ. Μητσοτάκης για την «επαγγελματική» στήριξη Ελλήνων που εγκλωβίστηκαν σε εμπόλεμες ζώνες, όταν –όπως τονίζει– παραμένει άγνωστος αριθμός ναυτεργατών εγκλωβισμένων στον Περσικό Κόλπο, με την κυβέρνηση να μην κηρύσσει την περιοχή εμπόλεμη ζώνη και να καλύπτει τους εφοπλιστές που εκβιάζουν πληρώματα να ταξιδέψουν εκεί.

