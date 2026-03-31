«Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει», Νίξον για Αταμάν

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας της Φενέρμπαχτσε, Μπόμπι Ντίξον, αντέδρασε για τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στις ελληνοποιήσεις στο ρόστερ του Ολυμπιακού και στη διαιτησία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, με τον επί σειρά ετών αντίπαλο του, Μπόμπι Ντίξον, να βρίσκει την ευκαιρία να αντιδράσει.



Ο 42χρονος Αμερικανός, ο οποίος φόρεσε για έξι χρόνια τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, έκανε ανάρτηση στα social media για τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και τις δηλώσεις του.

«Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Πρέπει να γίνει καλύτερος προπονητής», ανέφερε σε σχόλιό του ο Ντίξον.

Υπενθυμίζεται ότι ο οργανισμός της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με τον Εργκίν Αταμάν εδώ και αρκετό καιρό.

