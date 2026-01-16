Κλειδί στη νέα δομή της ΑΑΔΕ: Κομβικός ο ρόλος της Πάτρας στο νέο μοντέλο ελέγχων

Σε κομβικό ρόλο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος αναδεικνύεται η Πάτρα, στο πλαίσιο της ριζικής αναδιάρθρωσης που προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η πλήρης ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, οδηγεί πλέον στην κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από το οργανόγραμμα και στη δημιουργία μιας νέας, πιο ευέλικτης και επιχειρησιακά ενισχυμένης δομής.

Στη θέση της ιδρύεται η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ), η οποία θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Μάρτιο του 2026. Η νέα Διεύθυνση σχεδιάστηκε με στόχο την ταχύτερη απόκριση, την εξειδίκευση και τη γεωγραφική διασπορά των ελεγκτικών μηχανισμών, σε μια περίοδο όπου το οικονομικό έγκλημα αποκτά ολοένα και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά.

Κεντρικός άξονας της αναδιάρθρωσης είναι οι τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων: οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ), οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) και οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ).

Σε αυτό το σχήμα, η Πάτρα αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς συγκαταλέγεται στις τέσσερις πόλεις –μαζί με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο– όπου θα λειτουργήσουν ΜΕΦΕΛ, οι οποίες θα απορροφήσουν τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

Η Μονάδα Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων που θα εγκατασταθεί στην Πάτρα θα επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, αναλαμβάνοντας υποθέσεις αυξημένης πολυπλοκότητας και υψηλού δημοσιονομικού αντικτύπου. Η επιλογή της αχαϊκής πρωτεύουσας δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί σημαντικό οικονομικό και διαμετακομιστικό κόμβο για τη Δυτική Ελλάδα, με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και αυξημένες ανάγκες ελέγχου.

Παράλληλα, η νέα Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ αποκτά διευρυμένο πεδίο δράσης, που εκτείνεται από τη φοροδιαφυγή και τη δασμοφοροδιαφυγή έως το λαθρεμπόριο, την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και έργων τέχνης, αλλά και την προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η λειτουργία των υπηρεσιών θα είναι συνεχής, σε καθεστώς επιχειρησιακής ετοιμότητας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διεθνή συνεργασία, με τη ΓΔ ΔΕΟΣ να λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντονισμού με οργανισμούς όπως η OLAF, η INTERPOL και η EUROPOL. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Πάτρα δεν αποτελεί απλώς μια περιφερειακή έδρα, αλλά έναν κρίσιμο κρίκο στο εθνικό δίκτυο ελέγχου, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος.

