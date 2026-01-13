«Κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα μόνος μου» ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama

Δήλωσε πως για εκείνον αυτό αποτελεί μία τεράστια αλλαγή στη ζωή του

«Κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα μόνος μου» ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama
13 Ιαν. 2026 23:57
Pelop News

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama ανακοίνωσε, αποκαλύπτοντας πως κλείνουν τον κύκλο τους και πως ο ίδιος ετοιμάζει κάποια πράγματα μόνος του.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και δήλωσε πως για εκείνον αυτό αποτελεί μία τεράστια αλλαγή στη ζωή του.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης συγκεκριμένα είπε για το συγκρότημα: «Για εμένα είναι μία νέα περίοδος, με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ. Για εμένα αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε για τα δύο πράγματα που τον ενοχλούν περισσότερο: «Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και η αναξιοκρατία. Μεγαλώνοντας, γενικά ωριμάζοντας, αλλάζουν λίγο τα όρια και οι ανοχές σου, οπότε η αντίδραση προσαρμόζεται με βάση αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται δημόσια», σημείωσε.

Το συγκρότημα των Onirama δημιουργήθηκε το 2000. Ιδρυτικά μέλη ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Διονύσης Φραντζής, οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα προστέθηκε και ο Κώστας Καρακατσάνης.

Το αρχικό τους όνομα ήταν “Mixing Up The Medicine”, ωστόσο το 2003, που έγινε μέλος και ο Χρήστος Τρεσίντσης, έγινε η μετονομασία του συγκροτήματος σε Onirama. Στα τέλη του 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα μόνος μου» ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama
23:39 Λοιμώξεις και αναπνευστικό: Προσοχή, τι αποκαλύπτει το χρώμα των φλεμάτων
23:21 «Τον απέλυσαν εξαιτίας μερικών κακομαθημένων παιδιών» Νουρμαγκομέντοφ υπέρ Τσάμπι
22:55 Αρνήθηκαν Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον να καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επστάιν
22:45 Σύλληψη «γκουρού» που «τσέπωσε» 33.500 ευρώ, καθώς υπόσχονταν ότι το Μάλι θα πάρει το Κόπα Άφρικα
22:35 Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στην Αυστρία
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:24 Χούλιο Ιγκλέσιας: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση
22:17 Αποκαλύψεις με νέα δεδομένα και βίντεο από τις κινήσεις της Λόρας στην Αθήνα
22:12 Σωματείο Εργαζομένων ΣΕΦ: Καταγγελία για υποστελέχωση και κίνδυνο για τους φιλάθλους
22:01 Ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν από drones στη Μαύρη Θάλασσα
21:51 Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο στο Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας, ΒΙΝΤΕΟ
21:39 Αγρότες: Αυτοί οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι μετά και τις συνομιλίες στο Μαξίμου, ΒΙΝΤΕΟ
21:31 Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μυστική συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του σάχη του Ιράν
21:21 Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη, ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Πανελλαδική μπλόκου Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τρομερή ολική ανατροπή από τον Ολυμπιακό!
20:51 «Έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας», ο Γεωργιάδης για Novartis
20:40 «Να δώσουμε τη μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας, όχι για ένα κόμμα», η μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια για την Καρυστιανού
20:26 Κωστής Χατζηδάκης: Έρχονται βελτιώσεις για τους αγρότες στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ