«Κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα μόνος μου» ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama ανακοίνωσε, αποκαλύπτοντας πως κλείνουν τον κύκλο τους και πως ο ίδιος ετοιμάζει κάποια πράγματα μόνος του.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και δήλωσε πως για εκείνον αυτό αποτελεί μία τεράστια αλλαγή στη ζωή του.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης συγκεκριμένα είπε για το συγκρότημα: «Για εμένα είναι μία νέα περίοδος, με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ. Για εμένα αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε για τα δύο πράγματα που τον ενοχλούν περισσότερο: «Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και η αναξιοκρατία. Μεγαλώνοντας, γενικά ωριμάζοντας, αλλάζουν λίγο τα όρια και οι ανοχές σου, οπότε η αντίδραση προσαρμόζεται με βάση αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται δημόσια», σημείωσε.

Το συγκρότημα των Onirama δημιουργήθηκε το 2000. Ιδρυτικά μέλη ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Διονύσης Φραντζής, οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα προστέθηκε και ο Κώστας Καρακατσάνης.

Το αρχικό τους όνομα ήταν “Mixing Up The Medicine”, ωστόσο το 2003, που έγινε μέλος και ο Χρήστος Τρεσίντσης, έγινε η μετονομασία του συγκροτήματος σε Onirama. Στα τέλη του 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ.

