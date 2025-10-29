Κλείνουν τα ΕΛΤΑ Κλειτορίας και Δάφνης Καλαβρύτων: Οργή για την απόφαση

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια «οικονομική προσαρμογή» αλλά ένα ακόμη βήμα στην υποβάθμιση των μικρών και απομακρυσμένων περιοχών, που βλέπουν το κράτος να αποσύρεται σταδιακά από τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.

29 Οκτ. 2025 14:10
Pelop News

Χωρίς καμία διαβούλευση και με αιφνιδιαστικό τρόπο, η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Κλειτορία και τη Δάφνη Καλαβρύτων σύμφωνα με το kalavrytanews.com, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες που μένουν χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με ιστορία άνω των 190 ετών, υπήρξαν θεμέλιο της κοινωνικής και επικοινωνιακής συνοχής της χώρας. Για δεκαετίες εξυπηρετούσαν όχι μόνο την αλληλογραφία, αλλά και πλήθος υπηρεσιών — από πληρωμές λογαριασμών και συντάξεων έως την καθημερινή επαφή των πολιτών με το κράτος.

Σήμερα, όμως, η λεγόμενη «ψηφιακή μετάβαση» φαίνεται να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για περικοπές και λουκέτα. Οι κάτοικοι πληρώνουν το τίμημα της «αναδιοργάνωσης», ενώ η διοίκηση αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες τους.

Το Υπερταμείο και η συρρίκνωση των υπηρεσιών

Από το 2020, τα ΕΛΤΑ ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), και η στρατηγική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια δείχνει ξεκάθαρα ότι η «προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή» σημαίνει στην πράξη απομάκρυνση του δημόσιου αγαθού από τον πολίτη.

Η Κλειτορία και η Δάφνη Καλαβρύτων γίνονται έτσι τα πρώτα θύματα μιας πολιτικής που υπονομεύει το δικαίωμα των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες και ακυρώνει τον ιστορικό ρόλο των ΕΛΤΑ ως φορέα εξυπηρέτησης και κοινωνικής παρουσίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

«Μια απόφαση χωρίς λογική και σεβασμό»

Κάτοικοι και τοπικοί φορείς εκφράζουν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης και τη διασφάλιση ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παραμείνουν προσβάσιμες για όλους, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Όπως σημειώνει ο Νίκος Κυριαζής σε κείμενό του για το Καλάβρυτα-News, «πρόκειται για μια απόφαση που δεν είναι απλώς δυσάρεστη, αλλά χαρακτηριστική μιας πολιτικής που υποβαθμίζει τις τοπικές κοινωνίες».
