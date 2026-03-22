Κλειστά σχολεία αύριο Δευτέρα 23/3 στη δυτική Λέσβο

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, πολλά σχολεία στη δυτική Λέσβο, καθώς μαθητές και γονείς συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις στήριξης προς αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού. Οι δράσεις έρχονται ως αντίδραση στα αυστηρά μέτρα που έχουν επιβληθεί μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού σε εκτροφή βοοειδών στην περιοχή της Πελόπης (15 Μαρτίου 2026), τα οποία έχουν οδηγήσει σε καθολικό lockdown της κτηνοτροφίας, απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και προϊόντων, και σοβαρές δυσκολίες στη διακίνηση γάλακτος και τυροκομικών.

Συγκεκριμένα, το Γυμνάσιο Ερεσού θα παραμείνει συμβολικά κλειστό, με τους μαθητές να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να μείνουν αδιάφοροι απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους και η τοπική οικονομία. «Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς, τους παππούδες και την κοινωνία μας», τονίζουν, ζητώντας άμεσες λύσεις και ουσιαστική στήριξη για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της νησιωτικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων όλων των σχολικών βαθμίδων στην Άντισσα καλούν σε αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα, απευθύνοντας κάλεσμα προς μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Οι γονείς επισημαίνουν ότι τα μέτρα περιορισμών δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και των οικογενειών, ενώ η εξάρτηση της τοπικής κοινωνίας από τον πρωτογενή τομέα καθιστά τις συνέπειες σοβαρές για το σύνολο του νησιού.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών αγροτών και κτηνοτρόφων της Λέσβου, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μπλόκα και συγκεντρώσεις ζητώντας αναθεώρηση των περιοριστικών μέτρων και οικονομική ενίσχυση.

