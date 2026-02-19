Κλειστή λόγω καθίζησης η επαρχιακή οδός Πύργου – Οινόης, πως διεξάγεται η κίνηση

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Πύργου–Οινόης, στο οδικό τμήμα από την διασταύρωση της ΤΚ Εφύρας μέχρι την διασταύρωση της ΤΚ Χειμαδιού, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, συνεπεία των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα διεξάγεται:

-Από Οινόη προς Πύργο, μέσω της επαρχιακής οδού Αμαλιάδας-Σιμόπουλου.

-Από Πύργο προς Οινόη, μέσω της ΤΚ Χειμαδιού.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού από την ΤΚ Κουτσοχέρας μέχρι την διασταύρωση της με την επαρχιακή οδό Πύργου-Οινόης.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων από Κουτσοχέρα προς Πύργο, θα διεξάγεται, μέσω της ΤΚ Μουζακίου.

Οι ανωτέρω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ έως αποπεράτωσης των εκτελούμενων εργασιών προς αποκατάσταση της κυκλοφορίας

