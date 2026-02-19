Κλειστή λόγω καθίζησης η επαρχιακή οδός Πύργου – Οινόης, πως διεξάγεται η κίνηση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Πύργου-Οινόης λόγω καθίζησης.

Κλειστή λόγω καθίζησης η επαρχιακή οδός Πύργου - Οινόης, πως διεξάγεται η κίνηση
19 Φεβ. 2026 10:13
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Πύργου–Οινόης, στο οδικό τμήμα από την διασταύρωση της ΤΚ Εφύρας μέχρι την διασταύρωση της ΤΚ Χειμαδιού, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, συνεπεία των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα διεξάγεται:

-Από Οινόη προς Πύργο, μέσω της επαρχιακής οδού Αμαλιάδας-Σιμόπουλου.

-Από Πύργο προς Οινόη, μέσω της ΤΚ Χειμαδιού.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού από την ΤΚ Κουτσοχέρας μέχρι την διασταύρωση της με την επαρχιακή οδό Πύργου-Οινόης.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων από Κουτσοχέρα προς Πύργο, θα διεξάγεται, μέσω της ΤΚ Μουζακίου.

Οι ανωτέρω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ έως αποπεράτωσης των εκτελούμενων εργασιών προς αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
11:48 Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ