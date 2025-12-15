Κλειστός ο Δήμος Καλαβρύτων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλειστές θα παραμείνουν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου οι Υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρύτων ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής σ’ έκτακτη συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου, στην απόφαση του συντάχθηκε με τις αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ) που αφορούν «στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα που θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2026, καθώς και σε συμμετοχή του αιρετού αυτοδιοικητικού προσωπικού στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή των Ελλήνων (επί της Οδού Βασιλίσσης Σοφίας) την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι».

Στην εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Παπαδόπουλος περιέγραψε τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Αυτοδιοίκηση ενώ αναφέρθηκε και σε σειρά συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως:

Να υπάρξει θεσμοθετημένη πρόβλεψη μέσα στον νέο Κώδικα για την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με απόδοση όλων των θεσμοθετημένων και παρακρατηθέντων πόρων καθώς και ενίσχυση της με το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010.

Να υπάρξει νέο πρόγραμμα υποδομών κατά τα πρότυπα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» για να αντιμετωπίσουν σήμερα οι Δήμοι τις νέες πιεστικές ανάγκες για την συντήρηση δημοτικών οδικών δικτύων και κτιρίων (σχολικές μονάδες, παιδικές χαρές, κοινωνικές υποδομές κ.α.).

Να υπάρξει ειδικό καθεστώς στήριξης ορεινών και μικρών Δήμων.

Να αποσυρθούν οι διατάξεις που αφορούν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία καθώς και στην επιλογή του δεύτερου συνδυασμού.

Να γίνει απολύτως σεβαστή η συνταγματική κατοχύρωση της γενικής αρμοδιότητας των Δήμων συνοδευόμενη με τους απαραίτητους πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό.

Να υπάρξει σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο εποπτείας με ενίσχυση της ικανότητας των Δήμων και βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών τους.

Να ληφθούν μέτρα στήριξης της υπαίθρου που αντιμετωπίζει την πληθυσμιακή ερήμωση και το δημογραφικό, με Υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και με ταυτόχρονη ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Πάγια θέση μας ήταν και είναι: Νέες αρμοδιότητες χωρίς πόρους δεν γίνονται αποδεκτές.

Στην απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων καταλήγει ως εξής: «Ομόφωνα εγκρίνει συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Καλαβρύτων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ), καθώς και τη συμμετοχή του, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή των Ελλήνων (επί της Οδού Βασ. Σοφίας) την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι».

