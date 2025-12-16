Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης

Το μοιραίο 4χ4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης
16 Δεκ. 2025 21:23
Pelop News

Στα Βορίζια Ηρακλείου συνεχίζονται οι έρευνες ενάμιση μήνα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς που συνέβη το Σάββατο 01.12.2025.

Η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη στις Σέρρες

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων αναμένεται να μεταβεί στο Ηράκλειο προκειμένου να «ξεσκονίσει» το 4χ4 του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο μαύρο 4χ4 που βλήθηκε περιμετρικά από πυρά διαφορετικών τύπων όπλων, ενώ νεκρή έπεσε και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών.

Οι έρευνες στο αυτοκίνητο
Το μοιραίο 4χ4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Και οι δύο πλευρές, τόσο από την οικογένεια Καργάκη, όσο και από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, έχει υποβληθεί αίτημα εξερεύνησης του οχήματος από κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών, παρόντων των τεχνικών συμβούλων κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη). Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε σχετική διάταξη με την οποία διατάσσει τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης στο μαύρο 4χ4 από κλιμάκιο της ΔΕΕ που θα μεταβεί για τον σκοπό αυτό στο Ηράκλειο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρεθούν πολύτιμα ευρήματα μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι γνωστό πια ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε δύο «τυφλά» τραύματα και δύο διαμπερή. Από τις βολίδες που έβγαλαν, η μία φέρει κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα, η άλλη ωστόσο εξήχθη χωρίς το λεγόμενο metal jacket. Ο κ. Τσιάμπας, για παράδειγμα, είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό το περίβλημα να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορούν να ταυτοποιήσουν το όπλο και αν τελικά ο 39χρονος βλήθηκε από ένα ή δύο όπλα. Θεωρούν πάντως βέβαιο ότι έχει βληθεί από καλάσνικοφ.

Στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι από τους κάλυκες που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί κατά το μακελειό των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 3.80 (είναι μικρότερου διαμετρήματος), ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκανο κυνηγετικό όπλο, ακόμα και 38άρι περίστροφο.

Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν οι επίμαχοι κάλυκες που έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά.

Γνώστες του αντικειμένου, με μεγάλη εμπειρία στα όπλα, θεωρούν πραγματικά εντυπωσιακό ότι χρησιμοποιήθηκε τόσο μεγάλη ποικιλία όπλων στο αιματοβαμμένο τετ-α-τετ με τους δύο νεκρούς και απορούν πώς δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Κάτω Πατήσια: Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι
22:55 Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ
22:45 «Το χέρι μου ρε»: Καθηγητής σε κατάληψη έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη! ΦΩΤΟ
22:35 Δύο κορίτσια από την Πάτρα στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
22:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα
22:16 Αυτό είναι το τσάι που καίει λίπος ακόμη και όταν κάθεστε
22:04 Ο Παναθηναϊκός έκανε βασιλική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη
21:52 Εισιτήριο δύο ευρώ στους τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
21:47 Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα: «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους»
21:37 Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
21:23 Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης
21:14 Τα «καρφιά» της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ με «προσωπικότητα αλκοολικού», ο Μασκ «δηλωμένος» χρήστης ναρκωτικών και ο Βανς «συνωμοσιολόγος»
20:59 Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες
20:47 Alco: Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι οι πολίτες
20:37 Η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη στις Σέρρες
20:29 Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα 6 μέτρα για τη στέγη, άλλα 160 εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, διακομματική για το αγροτικό
20:16 Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ στο 4ο Talents Cup
20:12 Κωστής Χατζηδάκης: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, φθηνότερο ρεύμα
20:00 Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών
19:50 Αγρότες: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ