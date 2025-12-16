Η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη στις Σέρρες

Την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 στις 2 το μεσημέρι θα συνεδριάσει στις Σέρρες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Αγρότες: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό

Η συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι εκπρόσωποι των παραγωγών απ’ όλη τη χώρα καλούνται να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα είναι και οι απαντήσεις της κυβέρνησης για τα αιτήματά τους.

Στόχος των παραγωγών, που εδώ και εβδομάδες πραγματοποιούν κινητοποιήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας, είναι να αξιολογήσουν εάν οι προτάσεις της κυβέρνησης καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένονται αποφάσεις για το μέλλον των αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



