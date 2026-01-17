Κλιμακώνει για τη Γροιλανδία ο Τραμπ: Απειλές για δασμούς, αντίδραση Κογκρέσου και ευρωπαϊκή κινητοποίηση στην Αρκτική

Σε σκληρή ρητορική επανέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας ανοιχτά τον εκνευρισμό του για τις διεθνείς αντιδράσεις γύρω από τη Γροιλανδία και προειδοποιώντας με επιβολή επιπλέον δασμών σε όσες χώρες δεν ευθυγραμμίζονται με τις αμερικανικές θέσεις.

«Σκέφτομαι να επιβάλλω δασμούς στις χώρες που δεν είναι μαζί μας για τη Γροιλανδία, διότι τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά, με την εκπρόσωπό του, Καρολάιν Λίβιτ, να σημειώνει ότι η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί «δεν αλλάζει τα σχέδια του Τραμπ».

Παρέμβαση του Κογκρέσου

Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα γερουσιαστών επιχειρεί να ανακόψει οποιαδήποτε απόπειρα μονομερούς κλιμάκωσης. Από την Κοπεγχάγη, η Ρεπουμπλικανίδα γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι τόνισε ότι το Κογκρέσο διαθέτει συνταγματικά εργαλεία, κυρίως μέσω του ελέγχου των ομοσπονδιακών δαπανών, για να εμποδίσει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «αρπαγή» της Γροιλανδίας.

Η ίδια χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «σύμμαχο» και όχι «περιουσιακό στοιχείο», μετά τη συμμετοχή της σε διακομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών νομοθετών που συναντήθηκε με Δανούς και Γροιλανδούς αξιωματούχους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει νομοθετική πρωτοβουλία που θα περιορίζει την εξουσία του προέδρου να ενεργεί μονομερώς. Ήδη, διακομματική ομάδα νομοθετών κατέθεσε νομοσχέδιο με στόχο να αποτραπεί ενδεχόμενη εισβολή των ΗΠΑ σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Διπλωματικές επαφές και συγκίνηση

Στο διπλωματικό πεδίο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με αντικείμενο τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας Vivian Motzfeldt, η οποία εμφανώς συγκινημένη δήλωσε ότι «κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί» για να διαχειριστεί την κρίση.

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση στην Αρκτική

Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ προχωρούν σε κοινές ασκήσεις στη Γροιλανδία στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αρκτική Αντοχή». Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Νορβηγία, Ολλανδία και Φινλανδία έχουν επιβεβαιώσει την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού, ενώ Καναδάς και Γαλλία σχεδιάζουν το άνοιγμα προξενείων στο Νουούκ τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι γαλλική στρατιωτική ομάδα βρίσκεται ήδη στο έδαφος και θα ενισχυθεί με αεροπορικά, θαλάσσια και χερσαία μέσα. Αντίστοιχα, η Φινλανδία και η Σουηδία ανακοίνωσαν αποστολές στρατιωτικών συνδέσμων και δυνάμεων, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας εξήγησε ότι η ανάπτυξη αναγνωριστικών ομάδων αποφασίστηκε λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών» στην Αρκτική.

Η στάση της Μόσχας

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την ενίσχυση των αμυντικών του δυνατοτήτων στην Αρκτική, σε απάντηση των εξελίξεων γύρω από τη Γροιλανδία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα αναγνωρίζει τη Γροιλανδία ως έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ασυνήθιστη» και «εξαιρετική» από την άποψη του διεθνούς δικαίου.

Την ίδια ώρα, τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία επαναλαμβάνουν ότι δεν τίθεται ζήτημα πώλησης της περιοχής, την ώρα που η διεθνής ένταση γύρω από την Αρκτική κλιμακώνεται.

