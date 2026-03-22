Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ – Διέλευση πλοίων μόνο με έγκριση του Ιράν

Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση ξένων πλοίων επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε συντονισμό με την Τεχεράνη.

Ο εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), Αλί Μουσαβί, τόνισε ότι τα πλοία μπορούν να κινηθούν μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, εφόσον υπάρξει συνεργασία με την ιρανική πλευρά για ζητήματα ασφάλειας. Όπως υπογράμμισε, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να συνδυάζεται με τον σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα και τα δικαιώματα της χώρας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη δηλώνει ανοιχτή σε συνεργασία με τον IMO και άλλα κράτη, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή και την προστασία των ναυτικών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, τα Στενά παραμένουν κλειστά για πλοία που συνδέονται με «εχθρικές χώρες», εντείνοντας την αβεβαιότητα για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Πυραυλικές επιθέσεις και συναγερμός στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το Ιράν να εξαπολύει νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές αρχές επιβεβαιώνουν τουλάχιστον έναν τραυματία στην πόλη Χολόν. Παράλληλα, περίπου 150 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πλήγματα στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, με εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε διαδοχικά κύματα πυραύλων από το Ιράν, με τα συστήματα αεράμυνας να επιχειρούν αναχαιτίσεις, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Παρατεταμένο μπλακ άουτ στο Ιράν

Στο εσωτερικό του Ιράν, η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς η χώρα διανύει την τέταρτη εβδομάδα σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την οργάνωση NetBlocks, η διεθνής σύνδεση έχει ουσιαστικά διακοπεί, ενώ η πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι αρχές φέρονται να έχουν εντείνει τα μέτρα κατά της χρήσης VPN και δορυφορικών συνδέσεων, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες επικοινωνίας των πολιτών.

Κάτοικοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό, ενώ δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Οικονομικές επιπτώσεις και διεθνείς ανησυχίες

Η κρίση έχει ήδη σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, με τις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες να έχουν χάσει περισσότερα από 50 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η αναστολή πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση του κόστους καυσίμων –που έχει διπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες– εντείνουν την πίεση στον κλάδο, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Διπλωματικές κινήσεις και σενάρια αποκλιμάκωσης

Σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης, με την Ιαπωνία να εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση εκεχειρίας.

Παράλληλα, έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της στρατηγικής σημασίας των βρετανικών βάσεων, μετά από αναφορές για απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αβέβαιη η έκβαση της σύγκρουσης

Αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά τα εκτεταμένα πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η ιρανική ηγεσία δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει, γεγονός που καθιστά αβέβαιη τη διάρκεια και την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Όπως επισημαίνεται, οι πόλεμοι δεν ολοκληρώνονται με στρατιωτικές επιτυχίες, αλλά όταν μία πλευρά αποδεχθεί την ήττα της – κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

