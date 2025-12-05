Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στα διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα και στα φανάρια της Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη παραμένουν τα αγροτικά μπλόκα, την ώρα που νέες δυνάμεις φτάνουν από Χαλκιδική και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφονται σε Ιωάννινα και Πρέβεζα, με τοπικούς φορείς να δηλώνουν πως ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες παραμένουν σταθερά στον αυτοκινητόδρομο Ε65, ενώ δυναμικό είναι και το μπλόκο στο Λόγγο Τρικάλων, όπου χθες το βράδυ βρέθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Με δηλώσεις του τόνισε τη στήριξη της Περιφέρειας: «Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας. Έχετε δίκαια αιτήματα και όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».

Την ίδια ώρα, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ αγροτών από Ανατολική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στα φανάρια της Γεωργικής Σχολής, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η Αστυνομία έχει τοποθετήσει οδοφράγματα, ώστε να μην διακοπεί η πρόσβαση στο αεροδρόμιο.

Ήπειρος: Αποκλεισμοί δρόμων σε Ιωάννινα και Πρέβεζα

Στα Ιωάννινα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι από τις 08:30 έως τις 12:00, σε μια κινητοποίηση που βρίσκεται ήδη στην έκτη ημέρα. Ο κόμβος αναμένεται να κλείσει ξανά από τις 19:00 έως τις 22:00, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και για αύριο.

Ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του: «Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι κινδυνεύει να σβήσει. Ήδη είμαστε αντιμέτωποι με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ και υπηρεσιών υγείας».

Για την Κυριακή (11:00) έχει ανακοινωθεί μεγάλη συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας και στη συνέχεια πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στην Πρέβεζα, στο μπλόκο του Λούρου, τα τρακτέρ συνεχώς αυξάνονται. Η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, με ανακοίνωσή της, χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι αποτελούν συνέχεια μιας μακράς πορείας αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται άμεση ενίσχυση.

