Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς

Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρο, με μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και νέες αφίξεις τρακτέρ. Φορείς, αυτοδιοίκηση και σωματεία εκφράζουν ανοικτά τη στήριξή τους, ενώ προαναγγέλλονται νέοι αποκλεισμοί και συγκεντρώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Στήριξη από φορείς
05 Δεκ. 2025 12:41
Pelop News

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στα διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα και στα φανάρια της Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη παραμένουν τα αγροτικά μπλόκα, την ώρα που νέες δυνάμεις φτάνουν από Χαλκιδική και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφονται σε Ιωάννινα και Πρέβεζα, με τοπικούς φορείς να δηλώνουν πως ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες παραμένουν σταθερά στον αυτοκινητόδρομο Ε65, ενώ δυναμικό είναι και το μπλόκο στο Λόγγο Τρικάλων, όπου χθες το βράδυ βρέθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Με δηλώσεις του τόνισε τη στήριξη της Περιφέρειας: «Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας. Έχετε δίκαια αιτήματα και όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».

Την ίδια ώρα, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ αγροτών από Ανατολική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στα φανάρια της Γεωργικής Σχολής, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η Αστυνομία έχει τοποθετήσει οδοφράγματα, ώστε να μην διακοπεί η πρόσβαση στο αεροδρόμιο.

Ήπειρος: Αποκλεισμοί δρόμων σε Ιωάννινα και Πρέβεζα

Στα Ιωάννινα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι από τις 08:30 έως τις 12:00, σε μια κινητοποίηση που βρίσκεται ήδη στην έκτη ημέρα. Ο κόμβος αναμένεται να κλείσει ξανά από τις 19:00 έως τις 22:00, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και για αύριο.

Ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του: «Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι κινδυνεύει να σβήσει. Ήδη είμαστε αντιμέτωποι με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ και υπηρεσιών υγείας».

Για την Κυριακή (11:00) έχει ανακοινωθεί μεγάλη συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας και στη συνέχεια πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στην Πρέβεζα, στο μπλόκο του Λούρου, τα τρακτέρ συνεχώς αυξάνονται. Η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, με ανακοίνωσή της, χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι αποτελούν συνέχεια μιας μακράς πορείας αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται άμεση ενίσχυση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου
14:00 Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό – Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια
13:55 Ελευσίνα σε συναγερμό: Προειδοποίηση 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Τσουραμάνης στον Peloponnisos FM 103,9: «Γιορτή το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων» – Ηχητικό
13:47 Δυτική Ελλάδα: Από τις πρώτες στη χώρα που ανοίγουν τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034
13:42 Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
13:32 Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια στο Μπρεστ
13:29 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα – Δεν κάνω παρακάλια»
13:27 Θεσσαλονίκη: Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια» – Φραγμός της ΕΛΑΣ στους αγρότες που επιχειρούν αποκλεισμό προς το αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – Κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
13:19 Αντώνης Κουνάβης: «Στήριξη στους αγρότες – Όχι σε κλειστούς δρόμους, ναι σε άμεσο διάλογο»
13:13 Live – Κακοκαιρία “Byron”: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια – Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία
13:02 Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ
13:00 Τα συμπληρωματικά έργα στο Πάτρα–Πύργος: Σειρά έχουν τα ανοιχτά μέτωπα – Αντιπλημμυρική θωράκιση και παράδρομοι
12:54 ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αχαΐας κατά Μάκη Κατσίγιαννη για τη στάση του στα αγροτικά μπλόκα
12:46 Λευκά τριαντάφυλλα και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα
12:41 Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς
12:35 ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση για την κακοκαιρία Byron – Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο
12:32 Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες μετά τη μεταφορά 17χρονης σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας
12:27 Αγρίνιο: Οπαδική επίθεση σε 15χρονο – Ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, ένας συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ