Κλιμάκωση χωρίς φρένο: Ρωσικά μαχητικά στην Εσθονία, πλήγματα κοντά στην Πολωνία – Προειδοποίηση Τραμπ για «μεγάλο πρόβλημα»

Η ένταση στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης κλιμακώνεται με αλλεπάλληλα επεισόδια που προκαλεί η Ρωσία. Στην Εσθονία, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας, σε μια ενέργεια που το Ταλίν χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου πρόκληση». Ήταν η τέταρτη εισβολή ρωσικών μαχητικών στην Εσθονία από την αρχή του 2025 και η τρίτη φορά τον Σεπτέμβριο που καταγράφεται παραβίαση σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, μετά την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Η Συμμαχία αντέδρασε ακαριαία, απογειώνοντας ιταλικά F-35 καθώς και σουηδικά και φινλανδικά αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη ρωσική κίνηση «απαράδεκτη», τονίζοντας ότι δεν συνάδει με τη συμπεριφορά μιας επαγγελματικής πολεμικής αεροπορίας. Η Μόσχα, από την πλευρά της, διέψευσε την παραβίαση, επιμένοντας πως δεν υπήρξε είσοδος στον εσθονικό εναέριο χώρο.

Το περιστατικό σχολίασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε πως «μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα». Από το Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι θα ενημερωθεί λεπτομερώς πριν αποφασίσει για την αμερικανική αντίδραση. «Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό», τόνισε, την ώρα που επιχειρεί να διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να αποφύγει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, σε συναγερμό τέθηκε η Πολωνία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον της δυτικής Ουκρανίας, περιοχής που γειτνιάζει με τα σύνορά της. Στις 06:40 τοπική ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν την απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών, ενώ χερσαία αντιαεροπορικά συστήματα και συστήματα ραντάρ τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας. «Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γενικού επιτελείου.

Η ένταση στη Βαλτική κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, προκαλώντας την αντίδραση των πολωνικών συνοριακών δυνάμεων.

Οι αλλεπάλληλες κινήσεις της Μόσχας δείχνουν μια συντονισμένη στρατηγική πίεσης στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, με τα κράτη της περιοχής να εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης κρίσης. Η Εσθονία ήδη ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συμμαχίας, ενώ η Πολωνία, έχοντας βιώσει πολλαπλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα, θέτει τον στρατό της σε μόνιμη επιφυλακή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προειδοποίηση Τραμπ για «μεγάλο πρόβλημα» αποτυπώνει τον φόβο πως τα επόμενα βήματα μπορεί να ανοίξουν νέο, απρόβλεπτο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία.

